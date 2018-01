Cómo cuidar la batería del celular para que no se ponga lento

El anuncio de Apple sobre la ralentización de algunos modelos de sus celulares cuestionó a los usuarios sobre los alcances de la compañía y puso a dudar a muchos del desempeño de su teléfono: si está lento por problemas con la batería, o si la disminución del rendimiento corresponde a otros motivos.

Lo cierto es que todos los celulares, sin exceptuar marcas, no rinden igual uno o dos años después de comprados. Así sucede porque estos equipos funcionan gracias a las baterías de iones de litio, que reemplazaron a las viejas de niquel y también son usadas en computadores, pero que no son perfectas desgraciadamente para los usuarios, tienen una vida que se va desgastando, y este es uno de los principales males de los dispositivos móviles.

El portal especializado en tecnología The Verge, afirma que aún no hay un consenso sobre si algunos consejos que se dan para cuidar de las baterías realmente funcionan o no. Por ejemplo, se dicen que no importa dejar el teléfono conectado al cargador así la carga esté completa, otros afirman lo contrario, que sí es dañino y de hecho recomiendan mantenerla entre el 30 % y 90 % de su capacidad (no dejarlas bajar de ese rango y tampoco permitir que se carguen al 100 %). Eso, simplemente no está comprobado y los fabricantes tampoco mencionan mucho el tema. Aunque Apple sí lo dice en su página web: “carga tu batería de ion de litio cuando quieras. No hay necesidad de usarla al 100% antes de recargarla”.

Lo que Apple también asegura es que todas las baterías recargables se consumen y pierden efectividad con el envejecimiento de sus componentes químicos, lo que lleva a que la capacidad para mantener una carga más duradera disminuya. Eso es cierto. También señalan que hay hábitos que sí aceleran ese envejecimiento.

Por ahora no hay un reemplazo a las baterías de iones de litio, las que usan todos los celulares; los fabricantes las prefieren porque contaminan menos, permiten que la carga sea más rápida y se ajustan con más facilidad en los delgados equipos que están en el mercado.

Sin embargo, no es una mala idea atender algunas recomendaciones para que su teléfono no abuse de ese “motor” que le permite funcionar y hacerlo feliz a usted.

Cierre las aplicaciones

Aunque unas consumen más batería que otras, por ejemplo las que usan la localización o cargan información que se está actualizando constantemente, todas las aplicaciones deberían cerrarse si no se están usando. Eso sí, blogs que se han dedicado a debatir el tema de si es mejor o no hacerlo dan una recomendación: si la va a cerrar para abrirla a los 15 minutos, mejor no lo haga porque podría traer un consumo más alto ya que al ejecutarla de nuevo tendrá que cargar toda la información y eso supone más gasto de batería. Por lo tanto, cierre solo las que abrió y que no volverá a usar por horas.

Instagram, las apps de streaming musical, Facebook y WhatsApp son algunas de las que consumen más batería en segundo plano, es decir, cuando no se están usando pero siguen abiertas. Entonces, si revisó su Instagram en la mañana y no piensa hacerlo de nuevo hasta la noche, lo mejor es que la cierre.

Evite el calor

Cargar el celular en espacios con temperaturas altas genera un aceleramiento en el desgaste de ella, esto lo dijo Apple. Así es que es de los que por necesidad conecta el cargador en el carro y este está muy caliente por el sol, lo mejor que puede hacer es esperar a que se enfríe.

El ingeniero eléctrico Camilo Méndez lo explica de esta manera: “El calor en el equipo provoca que el procesador trabaje más lento, por lo tanto que las funciones que se están ejecutando en el celular también sea más demoradas y el consumo de la batería aumente”. Igualmente, Méndez señala que un celular caliente tarda más en cargar.

Original, la mejor opción

Finalmente, Yoddi Pino, ingeniera de sistemas, señala que una muy buena forma de cuidar de la batería de su equipo es cargándolo únicamente con un accesorio original. Según ella, quienes recurren a cargadores no autorizados por las marcas para “desembalarse”, o porque perdieron el original y comprarlo les sale muy caro, le están haciendo daño a la batería de su móvil, pues al no ser el genuino no hay compatibilidad y seguro deteriorará el componente del teléfono.

Andrés Felipe Zapata, de la clínica del smartphone, recomienda que el celular se deje llegar del 100 % al 5 %, que el usuario no esté conectándolo cada tanto entre estos dos porcentajes simplemente porque necesita un poco más. Si lo hace de esa forma provocará que la batería se desgaste. Así es que, si lo conectó, sea paciente y espere que llegue al menos hasta el 90 %, y si está en 30 % no se desespere, dele tiempo para que baje más y ahí sí, cárguelo.