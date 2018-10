Hasta robots están diseñando para que atiendan a los adultos mayores

Para no ir muy lejos, en Colombia, un grupo de desarrolladores de tecnología creó un dispositivo que tiene el mismo objetivo: localizar a los pacientes que padecen esa enfermedad. El equipo se llama: LOLAGPS.

La soledad no es la única necesidad que está supliendo la tecnología entre los adultos mayores; los desarrollos están enfocados, no en combatir, pero sí en dar herramientas para enfrentar las consecuencias que tienen algunas enfermedades que afectan a esta población, como el alzheimer.

Según un informe de la compañía 5G Américas, las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) están trayendo oportunidades para mejorar la calidad de vida de quienes llegan a la conocida tercera edad.

“Las TIC aparecen como una alternativa importante para que puedan mejorar su adaptación a las nuevas estructuras sociales. En otras palabras, la tecnología les permitirá mejorar su calidad de vida, facilitando el acceso a diferentes sectores como la salud, la educación y la seguridad, entre otros”, señala el informe TIC para adultos mayores en América Latina, publicado en marzo de este año.

Estas tecnologías se han involucrado en la vida de los mayores de 60 por distintos caminos, uno de ellos, señala el documento de 5G Américas, es el de telesalud.

Ahí están incluidas las aplicaciones que pueden descargarse en el celular y funcionan para prevenir a esta población de ciertos riesgos, por ejemplo, Alarma de Medicina, una app que va más allá de su nombre y permite hasta avisar en los dispositivos de otros familiares si se ha olvidado alguna dosis.

Esas TIC también satisfacen otras necesidades, según señala Wilson Bolívar, docente investigador de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia: es una población que en general vive muy sola y por eso el sistema de comunicación actual, a través de dispositivos móviles y plataformas de mensajería instantánea y redes sociales, los acerca, les permite recuperar y establecer relaciones.

Y si el manejo de los dispositivos, como los celulares, se hace complicado, también hay soluciones como Silver Surf, que es un navegador móvil que puede descargarse y está pensado específicamente para las personas mayores de 60 años, con botones de navegación más grandes como una de sus características.

Unos tesos

A diferencia de lo que plantea el escritor Marc Prensky sobre nativos y migrantes digitales, el profesor Bolívar cree que los adultos mayores “se han ido acomodando” a las necesidades e intereses que les genera el uso de las tecnologías. “En la medida en la que ellos vean una utilidad y les sirva, se acercan”, señala.

Por eso no sería extraño ver cómo Snow se hará casi que el mejor amigo de sus usuarios en China o en cualquiera de los demás 20 países en los que está. Y si no es Snow puede ser el GT Wonder Boy, otro robot que tiene los mismos fines, aunque es más barato, cuesta seis millones de pesos, además es más pequeño (24 centímetros menos), si bien la compañía es igual de grand.e.

Así que la próxima vez que le digan que ya tiene muchos años para ser un teso con ese teléfono inteligente, saque pecho y siga como si nada, porque sí que le puede sacar provecho, con aplicaciones apenas para su edad