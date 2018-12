¿Cuál actualización de WhatsApp fue su favorita este año?

Algunas aplicaciones como Messenger e Instagram, que al igual que WhatsApp pertenecen a Facebook, ya tenían stickers. Pero la app de mensajería instantánea aún no los había integrado y los usuarios clamaban por ellos. Esa fue la razón que argumentó la app para presentarlos en septiembre; según ellos, “ya sea que lo hagas con una tacita sonriente o con un triste corazón roto, los stickers pueden ayudarte a expresar tus sentimientos cuando las palabras no son suficientes”.

Desde su concepción, hace más de 10 años, a Facebook le interesaba juntar personas que no se conocieran, y aunque la app seguro ha sido artífice de la unión parejas en el mundo, ese no es su principal propósito. Pero la red social no desconoce esa posibilidad y decidió potenciarla lanzando Citas en septiembre, un servicio que ahora se conoce como Cupido. Es un botón dentro de la misma aplicación que le permite al usuario encontrar pareja. La app que ha pasado por varios escándalos que conciernen la privacidad de sus usuarios este año, prometió ser discreta con esta nueva iniciativa. De hecho, el perfil de Cupido no está relacionado con el de Facebook; además no le notifica a nadie que tiene un usuario en ella o que la está utilizando.