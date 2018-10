¿Qué tiene el nuevo celular de Huawei que no tienen los de Apple y Samsung?

Londres (Inglaterra) fue el escenario que la multinacional China, por estos días la segunda que más vende teléfonos en el mundo -después de Samsung- escogió para presentar lo que en la industria tecnológica llaman el “buque insignia”, es decir, su teléfono más avanzado, en este caso, la serie Huawei Mate 20, compuesta por varios equipos: una versión básica, el Pro, el Mate 20 X (un móvil de 7.2 pulgadas) y el exclusivo Porsche Design Huawei Mate 20 Rs.

La serie, según declaró Huawei, representa un gran avance en los equipos que han lanzado en su historia, pues las novedades de los nuevos Mate 20 se ven a simple vista y también están por dentro de ellos, logrando que se diferencien de los celulares más avanzados que han presentado este 2018 las compañías que son competencia –Apple y Samsung–, con quienes la multinacional china ha compartido los primeros tres lugares en ventas en el mundo en los últimos años, según International Data Company (IDC).

Como cualquier otro smartphone de gama alta que se haya dado a conocer este año, los Mate 20 se renovaron en diseño, cámaras, batería, procesador y otras características importantes para los usuarios. No obstante, hay varias especificaciones que lo diferencian de la competencia: tres cámaras traseras, un lector de huella bajo pantalla y la carga inalámbrica inversa.

Las cámaras

Son tres: la principal (RGB) de 40 MP, una que tiene un lente gran angular (que abarca un ángulo de visión más amplio) de 20 MP , y un telefoto (para acercar los objetos que se ven de lejos sin afectar la calidad de la imagen) de 8 MP. El gran angular, según la compañía, tiene la capacidad de generar una perspectiva más amplia y un efecto tridimensional en las fotografías. Con ese sistema de cámaras, la serie Mate le da la posibilidad al usuario de tomar fotografías macro perfectamente nítidas con una distancia de 2.5 cm del objeto que capture.

El sistema triple de cámara de la serie Huawei Mate 20 es creado en conjunto con la compañía Leica y tiene capacidades basadas en Inteligencia Artificial (AI), que es una tendencia en los smartphones con mejores prestaciones, y que a esta serie le dan una facultad que no tienen otros equipos, por ejemplo la de grabar video con estilo cinematográfico llamada AI Framing, con el que se pueden grabar clips a blanco y negro y resaltar el color en alguna parte de las escenas, como lo que alguna vez se vio en cine en la película Sin City.

El desbloqueo

El lector de huella bajo pantalla es una tecnología que aún no se conoce en los teléfonos móviles de gama alta que han llegado a Colombia. En China, empresas como Vivo, que es una de las que más vende teléfonos celulares en el país asiático ya había innovado este año con esa característica, incluyéndola en su modelo Vivo X20 Plus UD. Se trata de poder desbloquear el equipo poniendo la huella registrada sobre la pantalla y no sobre un sensor en la parte trasera, lateral o inferior del teléfono, como usualmente se ve en otras marcas.

No obstante, el usuario tiene otra opción de desbloqueo (disponible en la versión Pro y Porsche Design) que también es una tendencia en la gama alta y es el facial. Huawei lo llamó 3D Face Unlock, y según informaron, puede identificar el rostro del usuario en solo 0.6 segundos, “con un margen de error por debajo de uno en un millón”.

Carga ¿inversa?

La serie Mate es compatible con carga inalámbrica, algo que aún no tenían los teléfonos Huawei. La tecnología que implementaron la denominaron Huawei Wireless Quick Charge de 15w, y según ellos, es la solución de este tipo más rápida de la industria. Pero lo que más llama la atención es que el Mate 20 Pro, funciona además como un “banco de carga” para otros equipos que usen tecnología inalámbrica, por eso la llaman inversa, es decir, si el otro dispositivo se pone sobre el Pro y se activa esa opción, se empezará a cargar “robándole” la energía al Huawei.

Algunos modelos de esta serie estarán en Colombia a mediados de noviembre, normalmente los Mate entraban al país entre enero y febrero, por lo tanto esta vez se adelantó la llegada, una ventaja para los usuarios que podrán tenerlos más cerca de su fecha de lanzamiento mundial. Los precios todavía no se conocen.