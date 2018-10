Prepárese, así será la salud del futuro

Los vientos del cambio tecnológico soplan en la espalda de los humanos, impulsándolos hacia el futuro a gran velocidad, aunque no siempre está claro hacia dónde se va. Desarrollos modernos, producto muchas veces de años de investigación, son constantes en la ciencia y la medicina. No obstante, su aplicación no se completa en todos los caso, generando una brecha entre problema y solución.

Aguirre está de acuerdo en que una amenaza es que el progreso tecnológico no necesariamente garantiza la consecución de resultados sanitarios equitativos, pero para este doctor la tecnología no presenta una amenaza por sí misma, porque carece de moral y son los humanos quienes deciden usarla para bien o mal.

Hacer de su prótesis de pierna una parte visible de su vida y no tenerla como obstáculo es el lema con el que Johana, diseñadora profesional, ha enfrentado los retos que el destino, y una herencia genética, le han impuesto desde los 12 años, cuando su pierna derecha fue amputada, para evitar que el cáncer de huesos que portaba hiciera metástasis. Pero no es la única pérdida. Al menos cinco de sus familiares, entre ellos su madre, fallecieron a causa del cáncer. Padece el síndrome de Lindau, una condición que hace que el cuerpo no ataque ni se manifieste ante la presencia de células malignas. El cáncer hizo presencia en su vida dos veces más, en condiciones nuevas para los médicos, situaciones que también superó y hoy acepta como parte de su rutina, pero no permite que la detenga. Su prótesis y los controles médicos constantes, asegura, han sido parte fundamental para desenvolverse sin limitaciones, crear su tienda de diseño, viajar por el mundo y hasta prepararse y actuar con rapidez cuando el cáncer parece regresar.