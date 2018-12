Las ideas que podrían cambiar el mundo que se desarrollaron en 2018

Los titanes de la tecnología se pusieron creativos este año y propusieron proyectos que provocaron aplausos, dejaron sin palabras a quienes los conocieron de primera mano, pretenden cambiar el mundo o van a ayudar a que la gente viaje a otro lugar aún desconocido.

Elon Musk, Jeff Bezos y Bill Gates son nombres ya conocidos, no solo por estar al frente de tres de las compañías tecnológicas más grandes en el mundo, Space X, Amazon y Microsoft, respectivamente, sino además porque de sus mentes salen todavía propuestas que con los capitales económicos de sus empresas pueden hacer realidad, así a un humano común les parezca algo imposible.

Artefactos que impresionan

El amor de toda la vida del hombre más millonario del mundo, el creador de Amazon, Jeff Bezos, es inventar; así lo contó en su cuenta de Twitter. Esa pasión, también dijo, la consiguió gracias a lo afortunado que fue siendo expuesto, desde que era un niño, a la tecnología y a la programación informática.

Blue Origin es su proyecto más ambicioso, lo contó en un evento en Washington que realizó en octubre la organización Partnership for Public Service. Ni Amazon, el gigante de comercio en línea que preside, ni The Washington Post, el periódico que compró en agosto de 2013, son tan importantes para el magnate como su compañía privada de vuelos espaciales.

Esa empresa no es nueva, nació en 2010; después, en 2015, crearon la cápsula New Shepard, aún en desarrollo, con la que esperan que la gente pueda dar paseos en el espacio, como si viajaran a cualquier otro país en el mundo. Está hecha para seis personas y la llamaron así en honor a Alan Shepard, el primer estadounidense en ir al espacio.

Lo que logró ese objeto este año fue completar con éxito su noveno vuelo de prueba y cruzar la denominada línea Kármán, el límite entre la atmósfera y el espacio exterior, además de ensayar una maniobra de escape a alta velocidad en caso de que su impulsor de combustible tenga un problema, explicaron en un comunicado de prensa. Un décimo vuelo de prueba que estaba propuesto para la semana pasada se pospuso para comienzos de 2019.

El paso que el billonario dio fue descrito por los medios especializados como el más grande para conseguir su objetivo de lanzar una misión tripulada el próximo año.

“Tenemos que irnos de este planeta para hacerlo mejor. Tenemos que ir y venir”, le dijo en una entrevista al medio Geekwire el creador de Amazon.

Bezos consiguió algo más en 2018: empezar la instalación de un reloj que medirá el tiempo en los próximos 10.000 años.

El aparato mide 152 metros y funciona gracias a los ciclos térmicos de la Tierra. El reloj gigante se está construyendo dentro de una montaña al occidente de Texas, en la cordillera llamada Sierra Diablo.

Cuando la instalación culmine y el reloj comience a operar, en 2019, sonará una vez al año, sus manecillas girarán por completo cada que se cumpla un nuevo siglo y el cucú saldrá cada nuevo milenio.

Algunos usuarios en Twitter lo criticaron diciendo que era una extravagancia del billonario. Por su parte, él firmó una carta en la que asegura que “es un reloj especial, diseñado para ser un símbolo, un icono para el pensamiento a largo plazo”.

Salir de la Tierra

Bezos no es el único genio multimillonario que ambiciona conquistar el espacio, Elon Musk también, y lo reafirmó enviando el cohete más grande que jamás se haya construido, el Falcon Heavy, a comienzos de febrero de este año.

Algunos medios llamaron esta hazaña un lanzamiento tan esperado como el que se hizo para llevar al primer hombre a la luna. La diferencia es que el Falcon tenía como tripulante un maniquí llamado Spaceman, vestido con un traje especial y “conduciendo” uno de los autos eléctricos, cuya construcción fue liderada por Musk en otra de sus empresas, Tesla.

Igual que Bezos, Musk busca reutilizar cohetes, de esa manera él y su equipo reducen los costos de las misiones espaciales. De los que componían el Falcon Heavy e impulsaron la cápsula, dos aterrizaron sin inconvenientes, aunque el otro se estrelló en el mar a una velocidad de 480 kilómetros por hora, confirmó SpaceX, la compañía propietaria del artefacto.

La cápsula sí llegó a su destino: el espacio. Ahora está a una distancia que equivale a la que hay entre Marte y el Sol, 227.9 millones de kilómetros.

El hito fue visto por millones de personas a través de una transmisión en vivo que pudo seguirse mediante redes sociales como Twitter y Facebook.

Días previos al lanzamiento el genio de la tecnología contó: “Será emocionante: o será un gran lanzamiento del cohete o los mejores fuegos artificiales nunca vistos”.

No más agua en el sanitario

“Hay algunas cosas de las que me gusta hablar más que de sanitarios”, fue el título que, irónicamente, usó Bill Gates en uno de los videos que subió a su cuenta de Twitter este año. En él, habló de sanitarios y aseguró que unos 2.500 millones de personas en el mundo no pueden tenerlo, que es inaccesible para ellos.

Por eso, su gran invento de 2018 fue un sanitario que no usa agua, porque el problema de quienes no lo poseen es no solo poder pagarlo, sino no tener el agua suficiente para utilizarlos, lo que los lleva a usar letrinas sin sistemas adecuados que permitan el óptimo tratamiento de los desechos y que, por consiguiente, generan enfermedades en las comunidades.

Contemplando esa problemática, Gates presentó en China la nueva creación que además transforma los desechos humanos en fertilizantes.

El creador de Microsoft exhibió durante un evento un tarro con heces para llamar la atención sobre las enfermedades que le causan la muerte a cerca de 500.000 niños menores de cinco años: la cólera y la diarrea.

La reinvención del sanitario ya se está probando en la ciudad de Durban (Sudáfrica) y por medio de la fundación de Bill Gates y su esposa, Melinda Gates, esperan poder llevarlo a otros territorios después de que terminen las pruebas.