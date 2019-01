No se canse, un robot lo hará por usted

Se llama Romeo, pero no Santos o Montesco, de hecho no tiene apellido, su nombre es a secas y es el robot que le ayudará a ejecutar tareas como recoger algo del piso, cerrar una puerta, llevar una bandeja o darle la mano mientras camina.

Imagínese que llega a casa, siente tanta hambre que recuerda la pasta que le hacía su mamá y solo desea comer eso.

Si tuviera a Moley, un par de brazos robóticos integrados a una cocina, bastaría disponer los ingredientes en el mesón y tocar una pantalla táctil para indicarle al sistema que le cocine ese plato.

La compañía Moley Robotics creó la primera cocina robótica del mundo. El prototipo se estrenó con gran éxito en la pasada feria Internacional de Hanover (Alemania) y el lanzamiento de la versión para el consumidor está planeada para este año.

Este robot aprende las recetas y las cocina, además incluye una biblioteca de ellas para que su dueño tenga infinidad de opciones.

El sistema, según explica la compañía en su página web, imita las técnicas de un chef de manera precisa.

El desarrollo, aún sin salir al mercado, ya ha recibido algunos reconocimientos, entre ellos el premio Best of the Best que se entregó en la Feria de Consumo Electrónico (CES, por sus siglas en inglés), que se hizo en Asia en 2015.