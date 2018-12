Hasta el perro y el gato pueden usar ahora los filtros de Snapchat

Aunque los filtros con los que cuentan plataformas como Instagram, Messenger y Snapchat, están hechos para reconocer los rostros de personas y adecuar a ellos las diferentes máscaras con las que cuentan, algunos usuarios toman sus mascotas y tratan de lograr que, mediante la cámara, estas aplicaciones los reconozcan y puedan poner en ellos algún efecto que se visualice en el celular, sin embargo, esto pocas veces ha funcionado.

Para esos que quieren ver a su perro o a su gato con unas gafas, gracias a la realidad aumentada, o con unos cachos de reno, Snapchat acaba de lanzar dos máscaras que, con solo poner la mascota frente a la cámara, les incluye un efecto en sus rostros.

El de cachos de reno está disponible en algunos países desde el 24 de diciembre, y el que les pone gafas lo habilitaron el pasado jueves.

Los filtros para mascotas indican que son para ellas incluyendo una huella de color azul, además al señalar el icono la app dice: prueba con un perro o un gato.

¿Cómo ponerles el filtro?

Hace dos meses la aplicación ya había presentado filtros exclusivos para gatos, entre ellos uno que les ponía la cara entre una tajada de pan, les cambiaba los ojos o les agregaba alas de murciélago.

Aunque Snapchat ha señalado la disponibilidad de los efectos, algunos usuarios han reportado que no están incluidos en sus apps; en caso de que no vea los filtros con huella, puede hacer esto: visitar alguno de los dos videos que la aplicación ha subido a YouTube informando sobre las máscaras video perros y video gatos y hacer clic en los enlaces en los que dice: Try Lenses on your pet now, así, se abrirá Snapchat indicando que alguno de los filtros estará disponible por una hora.

Esta red social fue la primera que introdujo esta herramienta, después lo hizo Instagram (acusada de haber copiado a Snapchar) y posteriormente Messenger.