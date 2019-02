La nueva función que podría tener Twitter y cambiaría la red social

Solo tres posibilidades tiene un usuario de Twitter que cometa un error tuiteando: eliminar el mensaje, ignorarlo o rectificarse. Sin embargo, eso podría cambiar este año si la red social implementa una nueva función: editar tuit.

Esos serían los planes, según una entrevista que le dio Jack Dorsey, CEO (director ejecutivo) y cofundador de Twitter, a Joe Rogan, comediante y podcaster que tiene un canal en YouTube (PowerfulJRE).

En medio de una conversación de casi dos horas sobre el trabajo que realiza Twitter, el uso de los hashtags, los propósitos y la labor en la sociedad de la red social, Dorsey fue interrogado por la inexistente posibilidad de editar, “si cometes un error tipográfico o algo así”.

El CEO respondió: “Estamos viendo exactamente eso. La razón por la que no tenemos edición, en primer lugar, es que nos basamos en SMS, mensajes de texto. Una vez que envías un SMS, no puedes retirarlo. Así que cuando envías un tuit va instantáneamente al mundo. No puedes devolverlo”.

Otro motivo por el que la red social no le ha dado a los usuarios esta opción en sus casi 13 años de existencia, explicó el CEO, es porque la plataforma está basada en la inmediatez y sus usuarios quieren publicar lo que pensaron justo en el momento de enviar el tuit; “si estás en pleno partido de la NBA, lo que quieres es ser rápido y en el momento; todo depende del contexto”. No obstante, Rogan comentó si no era “la claridad” algo más importante.

Dorsey comentó que sí deben ser más flexibles en cierto caso por lo que estarían trabajando en la manera de implementar la edición de tuits, pero con algunas condiciones: solo se podría hacer entre 5 a 30 segundos después de enviarlo y si se edita quedaría constancia de ellos, permitiéndole a otros usuarios ver el original”, pero para el CEO eso eliminaría la naturaleza de la conversación, que es en tiempo real.