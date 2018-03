Jugar Street Fighter en la vida real

El clásico videojuego multiplayer Street Fighter podría estar en la vida real. De acuerdo al portal The Cult of Mac , Street Fighter II de Capcom podría llegará a dispositivos iOS gracias a la plataforma de desarrollo de realidad aumentada de Apple, ARKit (usada en aproximadamente 2.000 apps en el mundo).

Este desarrollador ha creado una versión móvil del juego en la que se podría hacer batallas multijugador con gráficas más realistas. Los usuarios podrían moverse físicamente al rededor del set y así tener diferentes perspectivas en 3D.

Según el portal The Cult of Mac, la experiencia de los usuarios con RA, en términos generales, termina en Pokemon Go y no ha mostrado hasta ahora todo el potencial de la tecnología. “Este demo va más cerca y se aprovecha de la plataforma ARKit de Apple para añadir una sensación convincente de profundidad y presencia”.

“Me encantaría desarrollarlo más”, dijo Singh. “Definitivamente creo que este tipo de juego tiene mucho potencial, pero tenemos que ver lo que Capcom tiene que decir al respecto”.

Por ahora la aplicación es solo un demo y no está disponible en App Store. Según el portal Venture Beat hay que esperar la respuesta de Capcom ante esta propuesta.