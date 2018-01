Youtubers que hacen locuras por likes

Bernardo toro

Filósofo

No hay ética para las redes sociales, comenta el filósofo, por lo tanto, la misma que se aplica en el trabajo, con la familia, con los amigos, es la que se usa en plataformas como YouTube o Facebook, o cualquier otro medio social. “El principio ético fundamental es acción sin daño al otro, y acción sin daño al planeta. La ética es una práctica, un arte, no es una ciencia. Si hoy hiciste acción sin daño, pero al día siguiente no, eso no quiere decir que fracasaste, que no sos ético, porque esta, como un objeto común, no existe, tampoco como una definición. Es una práctica que se lleva a cabo en la casa, en la escuela, en el trabajo, en la política”.