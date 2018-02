Muchos se tragan las noticias falsas

Este fenómeno de estar atrapado en una visión única de la realidad se le conoce como “burbuja de filtro”. El término fue acuñado por el ciberactivista Eli Pariser en su libro The Filter Bubble: How the New Personalized Web Is Changing What We Read and How We Think. En este texto explica que una consecuencia de la personalización de la experiencia en internet es que la información y las noticias corresponden a sus preferencias e intereses, creando universos o burbujas aisladas de información que continuamente autores fuerzan las opiniones propias. El problema es que aísla a los usuarios y no les muestra otras posibilidades e ideologías.