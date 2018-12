Esa manía de hacer cosas raras el último día del año

Querer atraer prosperidad para el año nuevo en las últimas horas del viejo es un asunto mundial, ya sea metiéndose lentejas en los bolsillos, como se hace en Colombia, o poniendo sal en las puertas como acostumbran los turcos.

La tradición no es nueva en ningún continente, tiene cientos de años; muchos le han confiado a esos ritos lo que les suceda en el año venidero, por esa razón los realizan como si en serio su futuro dependiera de ellos, o simplemente por divertirse.

Según el escritor y profesor José Guillermo Anjel, como la tradición de dar regalos o el origen de los buñuelos, los agüeros llegaron a estas tierras desde España y allá los recibieron como una herencia de los romanos.

“Fueron un imperio y por lo tanto los romanos conocieron diferentes culturas. Así tomaron las tradiciones, las recogieron de los hombres de los bosques, de los siberos, del Medio Oriente...”, relata “Memo”, como es conocido el escritor.

Los mismos deseos que la gente manifestará este lunes, prosperidad, abundancia, amor, ya los expresaban los romanos, cuenta Ángel, porque era la época más difícil del año, fría sobre todo, entonces pedían poder migrar, tener alimento y salud, entre otras súplicas. Todo eso lo heredaron después, dice el profesor, en Francia y España, donde estuvo el imperio. “Luego le empezaron a agregar cosas orientales, africanas...”, pero siempre con el mismo sentido: “desearse lo mejor en el peor momento”.

Todas las culturas han marcado el cambio de ciclo con rituales, asegura el historiador Nicolás Pernett; según él, lo hicieron los aztecas, por ejemplo, quienes cometieron sacrificios para los dioses con el fin de que el mundo siguiera funcionando. Desde eso, y hasta ahora, cada uno de los ritos “viene marcado por la incertidumbre de no conocer qué traerá el nuevo tiempo. Es la forma que tenemos los humanos de sentir un respaldo metafísico de afrontar ese sentimiento”, señala Pernett.

Anthony Aveni, profesor, astrónomo y antropólogo, ahora retirado, trabajó durante 54 años en la Universidad Colgate, en Nueva York y escribió algunos libros, entre ellos: The Book of the Year: A brief history of our seasonal holidays (El libro del año: una breve historia de nuestras celebraciones de temporada), en él detalla, entre otras cosas, lo que hacían los aztecas el 31 de diciembre.

Esta antigua cultura, expresa Aveni, celebraba la ceremonia del fuego nuevo. Entre sus rituales estaban destruir las esteras de sus hogares y arrancar un palo de pino del templo de la lluvia y del dios de la fertilidad para ponerlo en el “corazón” de sus casas.

“La víspera de año nuevo es para el año lo que es la medianoche (la hora de la brujería) para el día, un momento de peligro en el que el pasado y el futuro se encuentran. Es por eso que debemos hacer un balance de nosotros mismos, debemos darnos cuenta de nuestra propia vulnerabilidad. Hacemos resoluciones porque creemos que tienen la mayor probabilidad de que se hagan realidad cuando la puerta de Jano (en la mitología romana dios de los comienzos, las transiciones y los finales) al futuro se nos abre un momento”, relata el antropólogo en su libro, publicado en 2014.

Las ideas y prácticas, entre ellas las de celebración de fin de año, están permeadas por cada cultura, dice el historiador y profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana, Jaime Andrés Vásquez Jaramillo.

En ese sentido, señala, las prácticas mágicas y religiosas, muy comunes durante el último día del año, “no son solo una forma de conocimiento vulgar, sino una respuesta que da significado y proyección en el tiempo y en el espacio”.

Además, el profesor aclara que lo religioso y lo mágico tienen sus diferencias: lo mágico es inferior para religión y por lo tanto se le denomina superstición o agüero, a pesar de que “ambas formas por medio del rito transmiten y expresan su pensamiento”.