Los errores más comunes que se cometen con las mascotas

Cada tanto se pone de moda alguna tendencia que se relaciona con su criatura peluda. Tinturar su cabello, erradicar las garras de los gatos para que no dañen los muebles o pintar sus uñas son algunas.

¿Cuál de estas puede ponerlo en peligro y cuál se puede contemplar con cautela? Aunque los humanos han tenido un estrecho vínculo con los perros y gatos domesticados durante siglos, en ocasiones, sin mala voluntad, los exponen a situaciones que pueden afectarlos antes que hacerles bien.

Si su perro o gato es su mejor amigo, hará cualquier cosa para asegurarse de que esté sano y feliz. Así que tenga en cuenta estos consejos.

Al baño acostúmbrelo desde pequeño

Hay gatos que nunca se han bañado. Ponga cuidado, si recogió uno de la calle, sea cauteloso, un baño que lo asuste podría hasta enfermarlo, según afirma Francisco Ochoa, médico veterinario de la Universidad de Antioquia.

Tampoco los bañe en exceso, puede ser cada dos meses, mientras que a los perros cada 21 días. Son diferentes y pueden requerir encontrarse con el agua antes o después. No va a dejar a su amigo de cuatro patas con el barro hasta en las orejas. Los anteriores son los períodos recomendados.

También observe sus reacciones. “Tal vez a algunos no los irrite el champú, pero a otros sí”, agrega Ochoa. Estas recomendaciones no reemplazan una cita con su veterinario. Visítelo ante inquietudes.

Cuidado con el alimento que comparte

Conocer qué puede y qué no comer un perro o un gato es lo primero que usted debería saber antes de adoptarlo. Porque ellos pueden compartir algunos que los humanos consumen, pero hay otros que pueden dañarlos o incluso matarlos”, cuenta Francisco Ochoa.

Son más de 10 los comúnmente tóxicos. Para perros están las uvas pasas y las nueces de macadamia, por ejemplo.

Para perros y gatos está prohibido el chocolate, el café y la cafeína, el aguacate, la masa de levadura, la cebolla, incluso en polvo, el ajo y los que tengan un alto contenido de sal o grasa, huesos sobrantes y productos sin azúcar, endulzados con xilitol. No les dé nada que no esté seguro.

La obesidad y los problemas dentales

En los Estados Unidos, la prevalencia de perros adultos con sobrepeso es del 23 % al 53 %, de los cuales aproximadamente el 5 % son obesos; la incidencia en gatos adultos es del 55 %, de los cuales aproximadamente el 8 % son obesos, de acuerdo a cifras de The International Journal of Applied Research in Veterinary Medicine.

En Australia, la obesidad es la enfermedad nutricional más común de las mascotas; la prevalencia en perros es aproximadamente del 40 %. Colombia comparte cifras similares, precisa un estudio de la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira.

De acuerdo con los investigadores locales que divulgaron la investigación a mitad de este año, el principal factor asociado con la obesidad es la sobrealimentación. Por esto una de las cosas más importantes que puede hacer por su mascota es alimentarlo con una dieta saludable y bien balanceada. Eso dice el veterinario de la Universidad de Florida Gary Richter en su libro La guía definitiva de salud para mascotas: nutrición innovadora y cuidado integral para perros y gatos. Los animales necesitan ciertos nutrientes, al igual que las personas. Algunos tienen necesidades dietéticas específicas, por lo que debe asegurarse de que reciba exactamente lo que necesita.

En cuanto a sus dientes, los perros y gatos pueden desarrollar caries, que les provocará dolor de muelas, además de mal aliento. Para evitar esto, asegúrese de cepillarlos con regularidad y cuando estén tranquilos.

Al igual que con el baño, esta rutina debería establecerse cuando son cachorros. Es necesario utilizar una pasta de dientes específica para perros. La de humanos puede afectar su estómago. Hacerlo diariamente es ideal, pero si su boca está sana, incluso tres días a la semana puede hacer una diferencia.

Botitas y vestidos, bellos pero mejor no

“Las mascotas se han convertido en un familiar más, pero vestirlos, o en el caso de los gatos ponerles gomas con silicona en las uñas para que no dañen los muebles, es incómodo”, dice Ochoa.

Además si su pelaje es abundante pueden sufrir de calor, y recuerde, ellos tiene posibilidades limitadas de manifestar su inconformidad. No es “malo” vestirlos, es incómodo. Piense en su bienestar, más que en complacerse a usted porque se ven bonitos o chistosos.

Químicos en Tinturas y uñas pintadas

Hay personas que tinturan el cabello de sus mascotas y sobre esto el veterinario Ochoa dice que si la tintura no tiene amoniaco se puede considerar, siempre y cuando tenga especificaciones para animales.

Una de sus clientas trajo un producto de Estados Unidos con la que tintura a su french poddle de rosado y, aunque él no es amigo de estas prácticas, “cada animalito es diferente y algunos productos podrían afectar más a unos que a otros”. Sea muy cuidadoso, si bien es preferible no. Sobre los esmaltes, tiene la misma apreciación: “Puede incomodarlos, hay que pensar en ellos, no en nosotros”. Y eso no es natural.

Hay prácticas más crueles como someter a los gatos a una cirugía para remover sus garras, pero Ochoa dice que eso no es común en la ciudad, “no conozco ningún colega que haga esta operación, es realmente despiadada”.

Susie Nee, enfermera jefe de la cadena británica The Vet, explicó en uno de sus videos sobre esa práctica, más común en otros lugares: “Es completamente antinatural que los gatos no puedan usar sus uñas y, potencialmente, podría llevar a otros problemas médicos”.

Sobre el corte de uñas, sea cuidadoso. Nee dio un ejemplo: “No puedo decir cuántas veces he tenido que luchar patitas afectadas por malos cortes. Y esas cosas pueden llegar hasta lo profundo”.