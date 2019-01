¿Por qué el amor romántico va de la mano con el autoengaño?

Enamorarse como un flechazo que no puede contener, frenar o descartar es una idea que se repite en Sueño de una noche de verano de William Shakespeare. Igual sucede en las películas de Disney de la década del noventa.

Pero, ¿cómo en la vida real un ser humano decide de quién se enamora? La respuesta romántica es que los instintos lo guiarán naturalmente hacía las personas que son buenas para usted. No obstante, a partir de los abordajes sobre el amor romántico y el autoengaño de la antropóloga Helen Fisher, y la teoría del apego abordada por John Bowlby, uno de los psicoanalistas más citados de la historia según Review of General Psychology (2002); se podrían aclarar asuntos que en algunos casos no funcionan como querría.

En nombre del romanticismo la cultura popular le sugiere confiar en sus instintos; una idea que plantea el amor como una especie de éxtasis que desciende cuando usted se siente en presencia de un alma buena, cálida y amable, que responderá a sus necesidades emocionales, entenderá su tristeza y lo fortalecerá para las tareas difíciles de la vida.

Seguramente Shakespeare se imaginó que esto pondría fin al tipo de relaciones asfixiantes que resultaron de las viejas formas de encontrar pareja: el matrimonio arreglado.

Entonces no existía el cortejo, más que un acuerdo económico o de conveniencia entre familias. En cambio, elegir pareja y conquistarla dispara una serie de reacciones químicas agradables, pero no siempre confiables. “Aunque esto se siente rico, es peligroso y puede resultar en un desastre”, sugiere Alejandro Ibarra, magíster en psicología de la Universidad de Antioquia.

Se refiere a ese primer momento en el que comienza el galanteo. “En esta etapa es común una idealización del otro, así como elegir ser idealizado”, puntualiza.

Aquí se presenta una gran energía, probablemente por la elevada cantidad de dopamina en su cerebro. La otra persona cobra un significado especial. Usted enfoca su atención en ella, la engrandece.

La euforia intensa cuando las cosas van bien le permite estar despierto toda la noche; y cuando van mal, se presenta la desesperación.

Hay una dependencia real, dice Fisher en su libro Anatomía del amor (Anagrama, 2007), y relata cómo cerebros enamorados analizados bajo escáner cerebral (resonancia magnética funcional) mostraron activación en varias áreas del cerebro, incluyendo las del giro cingulado, que se ha demostrado desempeña un papel en los antojos de drogas como la cocaína.

El amor romántico, dice Fisher, es un impulso, no una emoción ni una serie de emociones.