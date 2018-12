5 aplicaciones para empezar el año aprendiendo un nuevo idioma

Hello, how are you?, si esto es lo único que sabe decir en inglés y uno de sus propósitos en 2019 es aprender un nuevo idioma entonces es el momento de buscar alternativas que le ofrece el mercado. Si usted es uno de los que vive día y noche en el celular, este se puede convertir en la principal herramienta para conseguir su objetivo.

Gracias a la tecnología han aparecido cientos de aplicaciones gratuitas con las que usted puede empezar a dar los primeros pasos en gramática, pronunciación, escucha y redacción manejando su propio ritmo y tiempos sin necesidad de desplazarse a algún lugar.

Estas son cinco aplicaciones que le pueden servir para lograr la meta, Are you ready?

Drops: Learn 31 new languages

Alemán, árabe, chino, inglés, vietnamita, tailandés y 25 idiomas más hacen parte del catálogo de la Drops, que fue elegida como la mejor aplicación del 2018 por Google Play. La versión básica es totalmente gratis, por medio de ilustraciones minimalistas y pequeños juegos va aportando nuevo vocabulario al usuario de una manera interactiva. La app también le permite elegir elegir dilectos por si prefiere inglés británico o americano, portugués europeo o brasileño, español latino o castellano, entre otros.