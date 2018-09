Con el cambio climático tendremos más hambre

factores que no se consideraron

Markus Riegler, de Western Sydney University, analizó el estudio de C. Deutsch y colegas, que tomó datos en laboratorio bajo diferentes regímenes constantes de temperatura. Y llama la atención sobre aspectos que no considera la investigación porque es difícil tener esa información. Por ejemplo, dice, muchos insectos peste son vectores de patógenos de plantas que, a su vez, podrían provocar pérdidas. Tampoco se consideraron las introducciones de insectos a nuevos espacios ni las invasiones de estos en un mundo en calentamiento. Y no se entiende bien el potencial evolutivo de adaptación de estos animales.