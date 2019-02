Así se armó en el barrio Los Colores un club de mascotas

a su gato no lo saque, no le gusta

A los felinos no les agrada tanto la idea de pasear, según la etóloga y niñera de gatos María Soledad Solórzano, los gatos “son muy territoriales y no son para salir. En términos generales deben permanecer en su casa y en vez de salidas es mejor dedicarles tiempo jugando. Mucha gente les compra juguetes, pelotas o plumas pero si eso no se mueve no es nada divertido para ellos”, manifestó la experta y agregó que pueden haber excepciones en algunas razas, pero siempre es mejor asesorarse de alguien que sepa y que determine las precauciones necesarias.