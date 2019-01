Así puede identificar la “tela” de una prenda sin mirar la etiqueta

Cuando en algunos años mire la etiqueta de una prenda, tal vez esta diga 70 % algodón, 30 % grafeno, un material que podría aumentar su temperatura dando una orden desde el celular. Por ahora, lo más seguro es que lea 97 % algodón, 3 % elastano.

Identificar una “tela” a primera vista no es tarea sencilla, no como antes lo hacían las abuelas. Se necesita estar en contacto continuo con estas para tener tal nivel de experticia. Por eso, quienes no viven entre ellas entrenan sobre todo el tacto, pero tampoco es fácil.

“Tocar es inherente al ser humano”, dice la coordinadora del área técnica de la facultad de Diseño de la Universidad Pontificia Bolivariana, Blanca Echavarría. En esa primera aproximación, asegura, se identifica si es tejido plano o de punto; la diferencia básica es que el primero se compone de dos hilos que se entrelazan (uno va en sentido horizontal y el otro vertical), y el segundo de un solo hilo que se entrecruza el mismo durante su elaboración.

Después hay que llamar a las cosas por su nombre, señalan Maite Cantero, coordinadora del Laboratorio de Investigación, y Luisa Henao, analista de moda (ambas de Inexmoda). El algodón, el poliéster, el lino o la viscosa, eso a lo que comúnmente se les llaman telas, son fibras. Tela es el nombre que popularmente se le da al tejido que se vuelve material para la construcción, en este caso de la ropa, y que puede ser de una sola fibra o varias; que a su vez están hechas de materias primas naturales o sintéticas.

Eso lo informa el pantalón o la camisa en la etiqueta, el componente en el que están identificadas las fibras con las que se fabricó. En una camisa, por ejemplo, puede ser 98 % algodón, 2 % elastano, esta última, según Echavarría, da “una sensación de elongación”.