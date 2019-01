Si cree que no es creativo, elimine ese pensamiento, así puede serlo

¿Y para qué ser creativo por estos días? La respuesta es contundente: es una de las 10 habilidades más importantes para conseguir cualquier empleo, señala Daniel Ricardo Muñoz, CEO y Co Fundador de DMi Innovación y Desarrollo empresarial. Además, en los próximos tres años será una de las tres primeras.

La curiosidad es un principio básico de la creatividad, señaló él. Y además de ese rasgo, se necesita actitud, pues ser creativo comienza con sentirse así: si alguien no cree que lo es, definitivamente no lo logrará.

Además de la actitud es fundamental poseer aptitudes específicas en el área a la que alguien se dedique, precisa el doctor Muñoz.

Hay personas a quienes les falta la primera porque desde niños se les dijo ‘usted no es creativo’, “se les limitó en su entorno”, asegura el doctor, y eso, finalmente genera bloqueos e inseguridades cuando se requiere la habilidad. Por esa razón, si alguien piensa que no lo es, debe eliminar esa creencia. “La creatividad no es un don”, asegura Muñoz Sánchez.

Si llega el momento en el que ya cree que es creativo y tiene toda la actitud, se puede empezar a fortalecer la observación, detenerse en los detalles porque estos permiten encontrar conexiones o información que otros no han hallado.

También se necesita pasión en lo que se hace, apunta el doctor, todo esto influye positivamente en la generación de ideas creativas.

Adicionalmente, sirve alguien que indique cómo “ejercitar” esa creatividad; así como en el gimnasio hay un entrenador que fomenta la actividad física, apoyarse en alguien que potencie esta habilidad, por ejemplo con un taller, es un adicional.

En casa o en el trabajo se puede empezar haciendo una lluvia de ideas cuando se necesita responder a algo siendo creativo, tal vez empezando a a aplicar esos consejos se llegue a ser un da Vinci.