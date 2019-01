No hay que gastar mucho en ropa para quedar bien vestido

En el modelaje es común escuchar que no importa tener un costal puesto, lo significativo es lucirlo como si fuera una prenda costosísima. Eso quiere decir que verse bien es, sobre todo, cuestión de actitud.

Por supuesto también hay que invertir en el vestuario, pero quedar bien no es asunto de dinero o de comprar reconocidas marcas. Quedar de ataque, pero no al ver el recibo de lo que gastó, sino lo que logró con la poca inversión que hizo en el atuendo, es posible.

El famoso modisto, Óscar de la Renta, lo expresó así: “Estar bien vestido no tiene mucho que ver con tener buena ropa. Es una cuestión de equilibrio y sentido común”.

Por ejemplo, gastar en prendas que pasarán de moda en seis meses no es tener sentido común, si lo que quiere es ahorrar.

Tampoco lo es usar siempre el mismo pantalón con la camisa que le hace juego. “Reinventarse”, así le dice Laura Echavarría, comunicadora de moda y creadora de fashionlessons.co, a esa capacidad de armar varios looks con pocas prendas. Esa es una buena alternativa para los que no quieren gastar mucho en ropa, adquirir lo que no genera recordación y saberlo mezclar.

Lograr varias combinaciones con menos prendas es más fácil cuando estas son básicas, es decir, cortes clásicos y colores como blanco, gris, negro e índigo.

Según la editora de moda Daniela Riaño, una camiseta básica, en oferta, se puede comprar desde $15.000 y los looks que se pueden conseguir con ella son variados. En una mujer, por ejemplo, se podría llevar con jean, falda o pantalón.

Riaño y Echavarría coinciden en que para lograr un buen look, lo que se necesita, sobre todo, es creatividad.

Siga estos consejos.