Cuide la piel, su primera impresión

También verifique, de serle posible, que su protector solar no solo lo cuide contra los rayos ultravioleta B, sino contra los UVA. El etiquetado PA es una de las formas de medirlo y es originalmente desarrollado en Japón. No se enrede, simplemente entre más signos + tenga, equivaldrá a más protección.

Es importante aclarar que la capacidad de protección solar no es porcentual. Uno con un FPS de 50 no está cumpliendo con la mitad de la tarea. Esto tiene más relación con el tiempo de exposición.

Se necesita tiempo para deteriorarla, así como para recuperarla. La ciencia detrás de los productos de su cuidado ha avanzado bastante, no obstante, no hay un producto milagroso que la repare de forma instantánea.

Los científicos recién están empezando a descubrir cómo el aire tóxico afecta el proceso de envejecimiento de la piel.

Un estudio publicado en 2016 en la revista Journal of investigative dermatology con una amplia muestra en Alemania y China, parece vincular el aumento de la contaminación del aire con manchas marrones en la piel.

Usted puede protegerse de los rayos UV con ropa gruesa o filtro solar, pero los protectores solares no son eficaces para la contaminación, le dijo el doctor Gilly Munavalli, director médico de Especialistas en Dermatología, Láser y de venas en Charlotte, Carolina del Norte, al medio estadounidense The New York Times: “Lo mejor que podemos hacer ahora es aplicar antioxidantes: vitaminas C y E”.

Eso se hace a través de productos faciales que lo contengan, como cremas humectantes. Mejor si se lo aconseja su médico.

Según Munavalli, los antioxidantes beneficiosos podrían ser entonces parte de su rutina de cuidado de la piel.

Sin embargo, expertos como Montealegre aseguran que combatir las toxinas del aire puede ser tan simple como lavarse la cara con el limpiador adecuado.

Las pequeñas partículas dañinas del aire se adhieren a la piel a medida que avanza el día, pero no son perjudiciales de inmediato.

Lina María Arango, dermatóloga de la UPB, dice que una rutina de antioxidantes, limpieza y reparación es la mejor defensa contra la contaminación del aire.

Y para quienes no pueden costear productos especializados, ella recomienda hacer una buena limpieza de piel con jabones hidratantes como el de avena o de leche.

Arango añade que lo recomendado es usar limpiadores que eliminen todas las moléculas malas, pero no despojen los aceites clave.

Esto debido a que una rutina de antioxidantes, limpieza y reparación de barreras es la mejor defensa contra la contaminación del aire.

Recordemos que la función principal de la piel es ser una barrera inmunitaria.