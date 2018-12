Mantener a los estudiantes en la U, reto de las universidades

En las estadísticas del Spadies, el Sistema para la Prevención de la Deserción en la Educación Superior, que funciona desde 2002 en el país, se asegura que a 2016 –año desde el cual no se actualizan datos–, de cada dos estudiantes que ingresan a una carrera, solo uno se gradúa . Exactamente 46,1 % de los que ingresan no terminan el pregrado y el 9 % de la muestra abandona la carrera por más de un año.

También educarse aleja a los locales de las cárceles. Cifras del Inpec, el Instituto Nacional Penitenciario, dejan ver que al sumar los datos de la población intramural (es decir la gente encarcelada en Colombia) que no estudió, más los que tenían solo la primaria, más los que terminaron el bachillerato, pero no continuaron, la cifra es 94,4 %.

No es exageración. En números del informe anual del Instituto Nacional de Medicina Legal Forensis (2017) se infiere que el 93 % de las personas que mataron el año pasado en Colombia eran adultos que no habían terminado el bachillerato. En cambio, si se miran los asesinatos a personas que tenían título universitario, maestría o doctorado, no suman ni siquiera el 1 % juntos. Y los técnicos profesionales (o tecnólogos) eran 2 % de los hombres y 6 % de las mujeres.

Algunas personas no se ajustan al sistema educativo. De ahí que muchos pidan un cambio y repensar la educación. Anant Agarwal, informático indoestadounidense y profesor en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) lo dijo a este diario en entrevista en 2017: “La educación es la misma hace 500 años”.

Le sucedió a Vanessa López, quien abandonó cuatro carreras, sabiendo desde que empezó la primera en 2001 que quería tener su agencia de publicidad. La primera la dejó por dificultades económicas, la segunda porque “ya tenía más criterio, lo que me ayudó a ver que esa carrera (Comunicaciones de la Universidad de Antioquia) no era lo que me ayudaría a lograr lo que quería. No sé si fue por mi personalidad –porque a mí me encanta estudiar–, pero aunque no terminé ninguna, de cada una sí tomé lo que me servía. Yo no estudio para obtener un diploma”.

No a todos les pasa eso de querer aprender porque sí, sin embargo. Así que las locales tienen programas para combatir cada razón que un estudiante manifiesta a la hora de argumentar su abandono. Sus propuestas, en gran parte basadas en los datos que les provee Spadies, crean una gran cantidad de estrategias para explorar las habilidades, motivaciones y generar oportunidades para sus estudiantes.

En el caso de la UPB, que tiene una deserción por cohorte de 42,5 %, cuenta Tamayo, su modelo busca la permanencia y no la retención. “Acompañamos a los estudiantes para que exploren y potencien su proyecto de vida y respetamos, e incluso incentivamos, que busquen otras opciones si es que sienten que estudiar una carrera profesional no se ajusta a lo que buscan”, apunta la psicóloga.

Entre sus estrategias más fuertes, precisa ella, está la conexión entre la educación básica y la universidad: “Tenemos currículos integrados y pasantías para ayudar a descubrir su vocación profesional, porque desde ahí se empieza a fortalecer la permanencia”, puntualiza.

Programas que se destacan pueden encontrarse en el ITM, que tiene una deserción del 20,05 % según sus cifras oficiales. No obstante, aunque parece baja, no lo es porque solo está midiendo deserción temprana (los dos primeros semestres), no toda la cohorte. Eso sí, dos de sus estrategias de permanencia hacen parte del banco de experiencias exitosas del país, relata María Victoria Mejía Orozco, su rectora.

Estos son el Sistema de Intervención y Gestión Académica (SIGA), que dispone de espacios extracurriculares con diferentes metodologías para fortalecer las competencias en ciencias básicas y el Aula pedagógica, creada para acompañar a los estudiantes que quedan embarazados mientras cursan sus estudios profesionales.

Una novedosa respuesta a otra razón de abandono del campus. “Tenemos dos, una en Boston y otra en Robledo, y cuando se abren cupos incluso la compartimos con las instituciones hermanas Pascual Bravo y Colegio Mayor de Antioquia”.

En el caso de la Universidad de Medellín, cuenta Rúa, su deserción es del 45 % y sus enfoques van dirigidos a explorar grandes apoyos económicos a través del Fondo EPM, auxilios económicos como el del Icetex, así como con cursos paralelos, tutores académicos y hasta acompañamiento a los padres de familias.