Diferentes caminos conducen a la fertilidad

“La gran mayoría de los pacientes son parejas. Cuando arranqué en esto hace 20 años, los hombres no se involucraban mucho, era la mujer la que consultaba sola. Ha habido un cambio grande en este sentido, ese tabú de los hombres frente al tema de la fertilidad ha desaparecido y hoy en día la mayoría de los que consultan son parejas. Hay una población creciente importante de mujeres jóvenes que buscan preservar sus óvulos para no perder la oportunidad de tener hijos más adelante en sus vidas. Hay otra, también creciente, de mujeres sin compañero que quieren ser madres”.

“No, hasta ahora no he tenido estos pacientes”.

Esos cristales tienen espículas que dañan los órganos de las células, el más importante se llama el uso meiótico, una especie de alambritos dónde están los cromosomas que se van a dividir cuando la célula se va a dividir. Desde hace mucho tiempo venimos congelando células (espermatozoides e incluso embriones), pero el óvulo es la célula mas grande del cuerpo y era muy difícil de criopreservar. Esto no era clínicamente aplicable, pero se desarrolló una técnica llamada vitrificación, en la que ya no se congelan los óvulos sino que se convierten en vidrio, sin formación de cristales, esto permite que la sobrevida de estos óvulos es casi del 90 %. Esto abre un panorama completamente distinto.

“De 100 parejas con infertilidad, 80 requieren tratamientos de baja complejidad y bajo costo. Por ejemplo es común que requieran una estimulación de ovulación de citrato clomifeno que vale unos $100.000 pesos o recetar suplementos vitamínicos para mejorar la calidad del esperma. Y el 20 % restante sí requiere procedimientos de alta complejidad como la fecundación in vitro. Estos procedimientos no son subvencionados por el estado porque nuestro país está concentrado en el control de la natalidad y no en promoverla”.

“América Latina pasó de 5,9 hijos por parejas a 2,1. Estados Unidos 1,8. Estos son tasas negativas debido a que para continuar con la especie cada pareja debería tener dos hijos, para de alguna forma reemplazarse a cada uno. Estas son cifras de la OMS.

La tarea se está haciendo en cuanto al manejo de la sobrepoblación, no en todas partes del mundo, especialmente en África. Ahora no nos podemos ir para otro lado porque cuando disminuye natalidad el crecimiento económico se cae, el sistema pensional no es viable y los países pierden dinámica. Así que creo que no podemos seguir viviendo bajo la premisa que de Colombia se está sobrepoblando porque los números no apoyan esta idea”.