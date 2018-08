Corredores y sedentarios: estos dos eventos los harán más saludables

Es bien conocido que la actividad física regular así como la alimentación saludable son premisas de los expertos y de las instituciones de salud, sin embargo quedan dudas: ¿cuánto tiempo debería ejercitarse?, ¿qué es comer de forma saludable?, ¿si se camina media hora todos los días se cumpliría con la sugerencia de la Organización Mundial de la Salud sobre el ejercicio constante?, ¿si quiere participar de una media maratón debe comer más o menos?

Hay algunas reglas generales que podrían ayudarlo a prolongar su vida o, mejor, a mantener una vida sana: sin pesadez, sin cansancios prolongados, sin frecuentes dolores de cabeza. Lorena Farias, licenciada en nutrición y dietética de la Florida International University y autora del libro No es dieta: cuenta nutrientes, no calorías, asegura que “estar saludable tiene que ver con comer alimentos ricos y que estén de acuerdo a tu cultura; no solo se trata de verse flaco sino de irradiar salud, es decir que no te sientas cansado, que no tengas bolsas en los ojos, que no te levantes con pesadez, que vayas al baño todos los días... Esta sociedad actual quiere todo rápido, alimentos compactados en barritas y se le está olvidando comer comida de los cultivos, comida de verdad”.

Farias ofrecerá una charla llamada “La alimentación como el mejor aliado del bienestar” en la primera edición del Origen Fest, que se realizará en el Canal Parque Telemedellin desde las 8:00 a.m. Este es un festival que busca celebrar el bienestar e invitar a tomar consciencia sobre las decisiones de consumo. El congreso Equilibrio Origen Fest tiene un valor de $150.000 pesos y las boletas para el festival Experiencia Origen Fest cuestan $10.000 pesos.

Y si apenas comienza a involucrarse en el deporte

La deshidratación del 2 % del su peso puede afectar su rendimiento en una media maratón. Si ya es corredor o apenas empieza a involucrarse en este mundo, es importante que tenga claro ciertos aspectos que pueden ayudarlo a mantenerse vigoroso.

La especialista en nutrición de la Universidad de Antioquia (UdeA), Alexandra Pérez Idárraga, cuenta por ejemplo que “no todas las personas necesitan comer durante una carrera” y agrega que incluso estirar profundo antes de correr no es una buena idea.

Por esto este fin de semana también podrá asistir al taller Corre mejor, corre seguro: clínica de running y nutrición, dirigido por Felipe Moreno, ultramaratonista y entrenador de running y trail running, y por Pérez Idárraga, que también es docente de la U de. A. Tiene plazo para inscribirse a este evento hasta este viernes 31 de agosto y tiene un valor de $100.000 pesos. En este evento usted obtendrá tips para:

1. Qué comer antes, durante y después de una carrera

2. Qué y cuánto tomar

3. Cuáles geles, barras o productos se deben usar en casos específicos

4. Qué debo revisar en la técnica de carrera para no lesionarme

5. Cómo hago para manejar el ritmo de carrera y llegar bien hasta la meta

6. Qué y cómo debo entrenar para correr mejor

7. Cómo entrenar la mente para correr

8. Cómo mis convicciones espirituales inciden en el correr