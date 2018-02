Estas hormigas tienen hospital y paramédicos

El estudio fue publicado en la revista Proceedings of the Royal Society B.

En un hallazgo sorprendente científicos encontraron que las hormigas, que cada día invaden un nido de termitas para proveerse de alimento, curan a sus compañeras de heridas leves. Las muy lesionadas no son atendidas, en particular porque no logran cooperar en la operación de salvamento.

Esta no es una guerra entre países ni civiles de una misma nación. No, es una lucha que a diario enfrentan hormigas Megaponera analis y termitas.

“Hay dos resultados que me sorprendieron. Uno fue el tratamiento dentro del nido. No pensaba que pudieran tener un tratamiento tan sofisticado. Lo otro fue la selectividad de la conducta de rescate. Tiene perfecto sentido desde una perspectiva evolutiva, una hormiga muy lesionada no beneficiará más la colonia y entonces no debería ser rescatada. Este proceso es demasiado simple”.