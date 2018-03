¿Quién se inventó el Día del Hombre?

Según Rojas, José aceptó con libre voluntad la decisión de Dios de cambiar su vida y su historia siendo padre de Jesús, y aunque él se turbó con la situación no protestó. “En San José hay un ideal de modelo de hombre a seguir por sus virtudes”, afirma el capellán.

España, por ejemplo, celebra hoy el Día del Padre, no el del hombre, justamente por lo de San José que propone la Iglesia Católica. Allá, en la península ibérica, también es un festivo nacional.

Sin embargo, no se adoptó el mismo día que en el resto de países, acá le cambiaron la fecha, así como lo hicieron con San Valentín, esta vez no para ajustarlo a una que activara el comercio, sino para justificar la conmemoración.

Hay un antecedente, con el profesor Thomas Oaster, de la Universidad de Missouri, en 1992, para el 8 de febrero, con una pequeña celebración en Kanzas, Estados Unidos, pero no tuvo tanta acogida, como la propuesta en Trinidad y Tobago.

¿Se ha preguntado a quién se le ocurrió que los hombres, así como las mujeres, necesitaban su día en el año? A diferencia de la mayoría de conmemoraciones de este tipo, como el Día de la Madre y del Padre, no nació por tradiciones europeas o estadounideses. Surgió en Trinidad y Tobago.

A la celebración se van sumando con los años aliados, como Dads4Kids Fatherhood Foundation, de Australia, que lo promueven.

Son ellos quienes dicen que “los objetivos del Día Internacional del Hombre incluyen un enfoque en la salud de hombres y niños, la mejora de las relaciones de género, la promoción de la igualdad de género, y destacar los modelos masculinos positivos. Es una ocasión para que los hombres celebren sus logros y contribuciones, en particular las que hacen a la comunidad, la familia, el matrimonio y el cuidado infantil”.

Este año el tema, para noviembre, será Positive Male Role Models (Modelos de Roles Masculinos Positivos). Eso es lo que quieren destacar. En Colombia no tiene lema.

Aunque este día cuente con respaldo y conquiste diferentes países, el 19 de noviembre no está en la lista de días internacionales que hace La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Entre ellos sí figuran el de la mujer, el del migrante, el de los derechos humanos, el de los docentes o el de la democracia. Son 49, u el del hombre no está, sí el Día Internacional de la Poesía, que se celebra este miércoles en todo el mundo.

No obstante, en cerca de 60 países no han necesitado de la inclusión oficial del día internacional en el listado de la organización para celebrar a los hombres. De Trinidad y Tobago se expandió a otros territorios: en Gran Bretaña, hasta la misma Primera Ministra, Theresa May, dio un discurso en 2016 en el que destacaba que debía servir para poner en el radar asuntos como la salud de los hombres y el rendimiento educativo de los niños.

Aprobado o no por la Unesco, con cerveza o con chocolates, hoy es el Día del hombre en Colombia, y si usted es de los que cree, puede celebrarlo.