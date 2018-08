Habrían hallado señales de otro universo

Si lo hubiera dicho otro físico, tal vez pasaría desapercibido, pero si quien lo afirma es Roger Penrose pone a pensar a más de uno: parece haber señales de otro universo.

Claro, puede equivocarse también, pero con otros científicos reportó en un artículo la observación de señales que sugieren eso.

El nuestro no es el primer universo, hay otros, antes del nuestro, de acuerdo con algunos físicos. Están también llenos de agujeros negros.

Se pueden detectar trazas de estos en la radiación cósmica de fondo de microondas, una radiación electromagnética que llena el universo por completo y que surgió unos 400.000 años después del Big Bang o gran explosión que dio origen al universo en el que vivimos.

Es lo que estiman teóricos encabezados por Penrose, quien trabajó en diferentes ocasiones con el fallecido Stephen Hawking en desarrollos teóricos como las características de los agujeros negros.

Él y otros argumentan una versión diferente del Big Bang, llamada Cosmología Cíclica Conforme que expone que en vez de comenzar en una gran explosión, el universo continuamente se expande y contrae, dejando cada vez pequeñísimas cantidades de radiación electromagnética, que algunos llaman los puntos de Hawking.

Penrose, junto al matemático Daniel An de State University of New York y el físico teórico Krzysztof Meiisner de la Universidad de Varsovia, argumenta en el artículo en preimpresión en el journal arXiv, que esas señales son visibles en los datos existentes sobre aquella radiación de fondo.