Fotógrafo de Karol G denuncia abuso policial por grabar otro abuso

Un joven realizador audiovisual denunció a través de redes sociales que fue golpeado por unos uniformados por grabar un presunto abuso policial en Buga, Valle del Cauca.

Felipe Ortiz, videógrafo y fotógrafo personal de Karol G, denunció en sus historias de Instagram que unos agentes de la Sijín le habrían mostrado un arma porque grabó a unos policías durante un procedimiento a un joven malabarista y que consideró abusivo.

En sus historias de Instagram el joven explicó que “estaban quitándole a un malabrista el puesto de trabajo en la esquina”, por lo que decidió grabar ya que pasaba por el lugar con un amigo en una motocicleta.

“Me detuvieron, me pararon los de la Sijín y me pidieron los documentos, se los dimos y nos sacaron un arma. De ahí llamaron a una patrulla porque “estábamos muy altaneros”, llegó la patrulla y nos llevaron a la comisaría”. Describió que una allí “nos llevaron para un cuarto” para hacer verificación de las identidades.

Manifestó que en lugar se encontraban “dos policías, dos de la Sijin y dos que trabajan ahí ( comisaría) de civil”.

Agrego que “estando ahí mi amigo se sentó y yo no me quería sentar. El policía me dijo “sentate, que no estás en tu casa” y le dije: yo no me quiero sentar porque yo no he hecho nada, yo no tengo por qué estar aquí y justo cuando le dije eso me metió un golpe en la cara”.

Ortiz, conocido como Felipe Orvi, aseguró que los golpes le “reventaron” la nariz y al intentar sacar su celular para grabar la sangre un uniformado lo escupió y le volvieron a pegar.

Entre lágrimas, el videógrafo bugueño se grabó diciendo que los agentes le habían dado “cinco golpes en la cara porque iba a grabar porque me estaban pegando”.

¿Qué dice la Policía?

Sobre esto, la policía de Buga aseguró al diario El País de Cali que están investigando para “esclarecer el incidente de hoy a las 7:30 p.m.”

El teniente coronel Iván Lópera Massón, comandante del Distrito de la Policía Buga, les dije que abrirán una investigación disciplinaria contra los uniformados que estarían implicados en la agresión denunciada

“Estamos acá reunidos precisamente con los policías y el Comandante Operativo del Departamento. Ya hablamos con el afectado que está recibiendo atención médica en el hospital”, añadió el Coronel.