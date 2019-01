Tras la huella de Norman Foster

Alejandro Echeverri

Director URBAM, Universidad EAFIT

Loeb Fellow Harvard

“Tiene soluciones para todos los retos, de todos los tamaños, en cualquier lugar del mundo: Londres, Beijing, Panamá, Ruanda... La figura de Norman Foster retrata a un arquitecto global, el mas exitoso del Reino Unido, sin duda. ¿Por que su arquitectura es especial? Vamos a 1971 cuando se encontró por primera vez con quien él define como su mentor, el arquitecto americano Buckminster Fuller. Dice que en él encontró un referente del cual derivó su obsesión por la investigación, por la innovación estructural y constructiva. En su fe inquebrantable en la tecnología y en la eficiencia, en la búsqueda de lograr el máximo espacio con la mayor pureza técnica y el uso mínimo de materiales. Pero las obras de Foster tienen una ambición y un cambio de escala enorme comparadas a las utopías de Fuller. El reto para él ha sido mantener una línea de calidad y una actitud audaz, inmerso en la diversidad y el tamaño de sus encargos.

Dos buenos amigos de Medellín, Juan Vieira y Jorge Uribe, trabajan con él y han llegado a ser partners de su empresa después de un recorrido extraordinario, viaje que he seguido de cerca. Tengo la imagen grabada en mi mente de la primera vez entrando a su impresionante oficina a orillas del Támesis en Londres, en los años 90. Un solo espacio enorme de triple altura, para casi mil personas con mesas lineales todas iguales en dirección al río. Y al fondo, la rivera de la ciudad a través de una ventana de cristal infinita. “Norman sigue dibujando a mano, su libreta de sketches no la ha dejado nunca”. Me llama la atención que siempre mis dos amigos se refieren a él por su nombre de pila, con un tono cercano y de profundo respeto.

Conocí otra faceta de Foster. En 2015, en la Universidad de Harvard dio una conferencia magistral, el auditorio Piper estaba a reventar, en su mayoría por estudiantes ávidos de nuevos conocimientos, pero esta vez su tono y actitud fue para impresionar más que para transmitir. Al final, expuso su proyecto de nuevas estructuras de hábitat para la luna, e inmediatamente después, su supuesta solución a los inmensos problemas de los barrios informales de África e India. Ambos retos de una complejidad increíble, que exigen conocimientos especializados y opuestos. Y los explicó con una superficialidad sorprendente como haciendo una tienda de Apple. Pensando en los estudiantes, y en mis dos amigos, me salí del auditorio antes de terminar la conferencia.

Pero la buena arquitectura tiene un poder único. Tuve la oportunidad de disfrutar varios días, el año pasado, en el Gran Hall del Museo Británico, una cubierta asombrosa de cristal y acero que baña el patio central. Un diseño de Norman Foster concluido en 2000 que llenó de luz y de vida este edificio histórico. Y me acordé nuevamente del valor de sus obras, en la búsqueda de lograr el máximo espacio, con la mayor pureza técnica y el uso mínimo de materiales”.