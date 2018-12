Medellín mezcla géneros para todos los gustos

Contexto de la Noticia

Todavía NO SUENA EL ÚLTIMo TANGO

El género no se apaga mientras las nuevas generaciones lo sigan escuchando. Por lo menos en el bar Homero Manzi, en el Centro de Medellín, eso es lo que sucede. Atendido en la actualidad por el administrador Orlando Loaiza, quien asegura llevar toda la vida en el lugar, desde su fundación en 1988, se ha dedicado a impedir que el tango desaparezca de la ciudad. Pero la historia del género en Medellín es más añeja, se remonta a la primera década del siglo XX. El escritor Reinaldo Spitaletta relata que entró por las clases altas, que eran las únicas que tenían acceso a fonógrafos y grabaciones. Incluso en la película Bajo el cielo antioqueño (1925) se baila un tango. Eso sí, dice Spitaletta, no es que el género se hizo fuerte en la ciudad a raíz de la muerte de Carlos Gardel en 1935, sino que más de diez años después con la llegada de la artista Libertad Lamarque y otros argentinos comenzaron a promover una placa conmemorativa para el icónico cantante fallecido. Entre los años 40 y 70 fue la década de oro, se abrieron cafetines en todos los barrios de Medellín, los cuales ya se cuentan con los dedos de la mano. Sin embargo, el escritor dice que ahora el tango gusta a los jóvenes por la danza, por la nostalgia que evoca, y esa es la vinculación que tiene con los paisas, y con las viejas generaciones que aún lo escuchan. “El tango nació como una música marginal y ahora es precisamente eso en Medellín”, dice. Loaiza, desde su barra en el Homero Manzi, afirma que a la semana una docena de jóvenes van al bar a aprender a bailarlo. En las noches, muchos universitarios, la “muchachada” como cantaba Gardel, asiste al bar y pide canciones. Sigue vigente. Es el nido de parejas como la de Hernando Medina y Edilma Mejía, que asisten al lugar desde el 92. También quedan otros sitios en la ciudad, como el Patio del Tango (Barrio Antioquia), o también el Salón Málaga en el Centro de Medellín.

EN MEDELLÍN

“Medellín acogió el vallenato, aunque terminó enamorándose del más romántico. El género enganchó a los paisas por la misma razón que pegó el tango. Una tendencia a la expresión de la pena, del duelo. Eso es el vallenato es desgarrado, se duele”, explica Marina Quintero, docente de Música en la Universidad de Antioquia (U. de A.), pero también artífice del programa radial “Una voz, un acordeón”, que lleva 36 años al aire en la Emisora Cultural de la U. de A. Ella dice, para mostrar que el género tiene tanta vigencia en Medellín, que es partícipe de la única cátedra de Colombia en música de acordeón. La vinculación con la música vallenata, indica, es también una herencia en las familias, aunque eso es solo con lo que respecta a los juglares y primeros cantores, como Rafael Escalona, porque la nueva ola y la balada romántica que “contagió” al ritmo, también es otra de las razones por las que en Medellín aún se escucha llorar el acordeón. Quintero cuenta que en la década del 40 fue que entró el vallenato a Medellín, así como a muchas ciudades colombianas, gracias a Guillermo Buitrago. Sin embargo, “tuvo una explosión en la década de los 70, cuando llegó la música de Diomedes Díaz, y más adelante el primer Binomio de Oro con Rafael Orozco”. En el sector de Guayaquil, relata, había un bar del que ya olvidó el nombre donde solo ponían este género. Recuerda que lo frecuentaban estudiantes costeños que vivían en Medellín. De eso ya no queda mucho, porque en la ciudad existen sitios como Oye Bonita, Sombrero Vueltiao, Martina o Alicia Adorada, pero se volvieron crossover por la misma demanda de quienes los visitan. Así mismo sucede con el Templo del Vallenato, en el boulevard de la 70, en el cual su administrador, Mauricio Marín, dice que aunque predomina el vallenato, es difícil ser puristas y se abrieron a otros ritmos musicales.

Cambiaron los aires del vallenato

El rock llegó a Medellín en las maletas de viajeros que visitaban el mundo y llegaban a la ciudad a rotar con sus conocidos las canciones que sonaban en otros países. Así lo indica Diego Londoño, crítico musical que ha estudiado cómo el género impactó en los paisas. Señala que entró como una válvula de escape para manifestarse de una manera que no lo permitían otros ritmos como el merengue, el vallenato o la salsa. “Llegaron vinilos, videos, cartas y revistas que hacían referencias a artistas como Elvis Presley, Chuck Berry, Stones, Beatles, Sex Pistols, y así fue como aterrizó”. Eso sucedería en la década de los 60, casi al tiempo que la ola de Sandro, Palito Ortega, Camilo Sesto, Leo Dan, se convirtió en la primera manifestación hispana que hubo de rock. En Medellín el género tuvo acogida, dice Londoño, porque fue la forma que encontró la juventud para mostrar su inconformismo, como las manifestaciones estudiantiles. Desde el Festival Ancón, en 1971, hasta el actual Altavoz, los diversos estilos dentro del rock se afianzaron en la capital antioqueña. “El hecho de que no sea tan comercial, como por ejemplo el reguetón, no es un indicador para decir que el rock está muerto en la ciudad. Creo que se trata de una lección de mercadeo, se ha visto opacado ante la industria, pero es que el género nunca lo ha sido en sí. No se hace por dinero, siguen los mismos parches, los mismos rockeros y bandas con su público”, sentencia Londoño. En la ciudad algunos lugares lo dejan de manifiesto. No cualquier establecimiento logra llegar a casi dos décadas de funcionamiento sin una clientela fiel. Es el caso de Casa de Asterión, un bar ubicado a dos cuadras del Parque del Periodista que, no solo con el rock sino con el jazz y “músicas del mundo”, como las define su propietario John Harrison Tobón, invita a la gente a dejarse sorprender por nuevos sonidos. Tomaron el nombre de un cuento de Jorge Luis Borges y ya llevan 18 años como un sitio referente del rock en la ciudad. Álex Cardona, habitual en el bar, dice que hace parte de un circuito de lugares imperdibles en el Centro de Medellín. Así como este, Londoño indica que la ciudad tiene otros nichos rockeros como Bantú (cerca a la Universidad de Antioquia, la carrera 68 en Castilla, el Parque Obrero de Boston, las Torres de Bomboná y la Nueva Villa de Aburrá.

la vigencia de un movimiento llamado rock

El éxito de la salsa y su fuerte acogida en Medellín, sin desconocer que Cali manda la parada en el país, se debió principalmente a que en la capital antioqueña fue a donde llegaron a instalarse, en los años 50, las principales casas disqueras colombianas como Sonolux, Codiscos y Discos Fuentes. Así lo considera Marina Quintero, docente de Música en la Universidad de Antioquia. Aunque desde 1956 existía el Sexteto Miramar, no fue hasta la década de los 70 con la llegada de Fruko y sus Tesos, que el género pegó con fuerza en la ciudad. La corriente duraría hasta los años 90, cuando ya habían aparecido grupos como Latin Brothers o la Orquesta Galé. En esa misma década fue cuando comenzó el declive de las casas disqueras. No obstante, en Medellín germinó el ritmo a tal punto que aparecieron sitios emblemáticos para bailarlo, como el Tíbiri (1992) o Son Havana (2010). El dueño de este último, Julio Restrepo Molina, cuenta que el lugar se convirtió en referente de la ciudad en materia de salsa a tal punto que, en 2015, el New York Times reseñó al bar como un lugar obligado en su reportaje de “36 horas en Medellín”. Esto hizo que más extranjeros llegaran allí, aunque no supieran bailar. Jhon Vieco es fiel seguidor de Son Havana. Para él, si a una persona de verdad le gusta bailar, no puede hacerlo en casa. “En las discotecas encuentras canciones que no conoces, salir es permitirse disfrutrar nuevas experiencias, bailar con alguien que comparte la misma afición por la salsa que uno”, dice.

LA SALSA DE VERDAd no se baila en casa