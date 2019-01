Así es como se derrite Groenlandia

El derretimiento de Groenlandia no solo se ha acelerado este siglo sino que podría estar alcanzando un punto de no retorno y eso lo sentirá en unas décadas todo el planeta.

Es la conclusión de un estudio aparecido el lunes en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), basado en datos del satélite Grace de la Nasa.

Con respecto a lo que ocurría hasta 2003, la tasa de deshielo se cuadruplicó, dijeron los investigadores, encabezados por Michael Bevis, de Ohio State University.

En 2012 perdía 400.000 millones de toneladas de hielo por año, casi cuatro veces lo que sucedía en 2003.

En solo una semana, tres estudios, contado este, han advertido sobre el descongelamiento de las grandes masas de hielo y sus efectos en el nivel del mar.

El primero, también en PNAS, reveló que desde 1979 el deshielo de la Antártida se quintuplicó, mientras el segundo, en Science, mostró que los océanos se calientan más rápido de lo que se estimaba, 40 % más de lo que hace cinco años decía un reporte del Panel del Cambio Climático.