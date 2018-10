Recomendaciones para que el Halloween sea escalofriante, pero seguro

Aliens, brujas, robots y zombies. Disfrazarse es una fiesta en Colombia cada 31 de octubre. Se cree que esta tradición en realidad se remonta a Gran Bretaña hace muchos siglos, con sus raíces en un festival celta de la Edad del Hierro llamado Samhain, aunque hay historiadores que lo discuten.

De cualquier manera ya es costumbre, así que estás son algunas recomendaciones que le servirán para que no se dañe la fiesta y para que contemple otros planes, más allá de ir a los centros comerciales.

1. Actividades culturales para disfrutar en familia

Hay muchas actividades para hacer en este día. Juegos terroríficos y cuentería se disfrutarán este miércoles de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. en la Casa de la Lectura Infantil - Comfenalco (Calle 51 # 45 - 57. Avenida La Playa).

La ciencia y el Halloween pueden ser la mejor combinación. El Parque Explora propone una tarde-noche donde usted será el diseñador de su disfraz con técnicas de iluminación led; aprenderá a maquillarse como un profesional de película y descubrirá cómo sacarle provecho a la electrónica y a la robótica para hacer de su atuendo una creación única y escalofriante.

2. Disfrazarse sin afectar la salud

Invima, en un boletín reciente, hizo varias recomendaciones para mantenerse saludable en esta fecha al tinturarse, maquillarse o consumir dulces que obtuvo. Lea las recomendaciones para que no se dañe la fiesta de Halloween haciendo clic aquí. Encontrará algunas ideas en cuánto a las alergias que producen los tintes para el cabello, el maquillaje y los lentes de contacto que suelen ser usados para el Día de disfraces.

3. Mántengase seguro

El sobrepeso y la obesidad infantil en Colombia va en aumento y el consumo de dulces y azúcares está directamente relacionado con esta situación. Cuide a su hijo, usted debería ser quien le ayude a entender la importancia de regular su consumo.

Aunque las muchas golosinas tendrá su efecto en el sistema digestivo, de acuerdo con la edad, el peso y la estatura de los niños, la nutricionista dietista Nelly Castillejo Padilla, docente de la Universidad CES, asegura que se debe consumir una porción de alimento azucarado en el día. “En general, lo que está recomendado por la Organización mundial de la Salud es consumir un dulce o dos máximos por día, porque además del consumo de golosinas puede desplazar el consumo de otros alimentos que son realmente nutritivos y no van a causar estos trastornos”, concluyó la especialista.

La Policía Nacional de Colombia, en su portal web y cuenta de Facebook, compartió varias recomendaciones que serán realmente útiles. Tenga en cuenta:

• Enseñe a los niños cómo llamar al 123 en caso de que se presente una emergencia o se extravíen.

• Tenga consigo los documentos de identificación y salud de los niños, para garantizar su atención oportuna en caso de presentarse algún accidente.

• Procure que los padres de familia o un adulto responsable acompañe a los niños en sus recorridos por el vecindario.

• Enséñeles a sus hijos a dónde ir en caso de extraviarse. Así mismo, a que reconozcan los uniformes utilizados por las autoridades y entidades de servicio.

• Informe de inmediato cualquier actividad sospechosa o ilegal a las autoridades.

• Lleve un teléfono celular para comunicación rápida, manténgase en calles bien iluminadas y siempre vaya por la acera.

• Si sus hijos utilizan para su disfraz elementos como espada, bastón o un palo, asegúrese de que no tenga filo, que no sea puntiagudo y que no sea demasiado largo.

• Evite el uso de disfraces de personajes violentos.

• Tenga cuidado con los niños al pasar las calles, use los puentes peatonales.

• Tenga presente que las máscaras pueden limitar la vista o bloquearla, considere usar maquillaje no tóxico.

• Verifique que los alimentos recibidos por los niños sean confiables, que los empaques estén bien sellados y no reciba alimentos sin envoltura. Verifique las fechas de caducidad y no los deje recibir elementos de personas desconocidas.

• No permita que sus hijos se trasladen con personas desconocidas, mucho menos a lugares aislados.

• Si observa acciones o conductas inadecuadas de adultos que atenten contra la seguridad e integridad de los chicos, comuníquese con el Policía del cuadrante o en la línea 123 o a los números de los cuadrantes.