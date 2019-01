La enfermedad silenciosa que mata más que el VIH

Hepatitis C: Se transmite por la sangre. No tiene vacuna y sin embargo los tratamientos pueden llegar a curar completamente a los enfermos.

Hepatitis A: No provoca hepatopatía crónica. Se contagia a través de alimentos o agua contaminada. No suele ser mortal. Se puede prevenir con vacuna.

En Colombia haber recibido una transfusión de sangre antes de este año es un factor de riesgo para infectarse por el virus de la hepatitis C. Aunque no existe una vacuna que proteja contra la infección por el virus de la hepatitis C, sí hay un tratamiento disponible eficaz si la infección se detecta a tiempo. Detectarla y tratarla puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte.

Desde el Grupo Gastrohepatología de la Universidad de Antioquia están buscando a estas personas para descartar la infección. Esto no tiene costo. Si está interesado en hacerse el examen escriba al correo: eliminiemoslahepatitisc@gmail.com o en las líneas 2196573 y 2196567.