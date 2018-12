Cómo llegó Cuba a obtener la primera vacuna contra el cáncer

La vacuna contra el cáncer existe y no es la clásica. La que seguro usted reconoce se pone una vez en la vida para que no le dé sarampión, paperas o rubéola.

Esta, en cambio, es una terapéutica que lo que hace es “castrar un factor de crecimiento del tumor”, dijo a EL COLOMBIANO Kalet León, director del Centro de Inmunología Molecular de La Habana (CIM). Significa que deja morir de hambre a las células cancerosas.

Más que de una vacuna, el investigador del CIM, Orestes Santos, le dijo a la AFP que prefería llamarle “inmunoterapia activa”, que actúa sobre la proteína EGF (factor de crecimiento epidérmico).

“El tumor del cáncer de pulmón necesita el EGF para su crecimiento y proliferación, y lo que hicimos en nuestro centro fue desarrollar un producto que genera anticuerpos contra esa proteína”, explicó Santos.

La CIMAvax-EGF, creada por Cuba en 2011 luego de 15 años de investigación, con derecho de patente en todo el mundo, funciona específicamente para el cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) avanzado. Esta no previene este tipo de cáncer ni lo cura, sino que lo controla, pues lo que se busca es convertir esta enfermedad en crónica, como la hipertensión o la diabetes, de modo que se pueda prolongar más una vida de calidad en los pacientes a los que ya no les funcionó la quimioterapia ni la radioterapia.

El Cimavax-EGF es una de las pocas opciones disponibles en el mundo para controlar la mortífera enfermedad. En los pacientes tratados en Cuba, la prolongación de la vida fue de hasta cinco años, algo casi impensable para quienes sufren la afección en su estado más avanzado, pues el índice de sobrevivencia no supera el año, y máximo los 18 meses.

Esta debe ser aplicada en el momento en que el paciente concluye su tratamiento de radioterapia o quimioterapia y es considerado terminal o sin alternativa terapéutica. Esto se debe a que el tratamiento ayuda a controlar el crecimiento del tumor sin toxicidad asociada.