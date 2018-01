Apps para que sea más próspero en 2018

Mi presupuesto es la primera opción paga de la tienda de Google Play Store, cuesta $9.000, y entre sus ventajas está que no necesita conexión a la red para llevar sus cuentas. Adicionalmente, tiene la opción de consultar las estadísticas en forma de tabla o como gráfico para ver hacia dónde ha ido su dinero, si le parece que se le esfumó, categorizando ingresos y gastos.

“Para ahorrar no basta una alcancía. Lo más importantes es controlar su presupuesto, saber a qué destinó su salario. Es por eso que le facilitamos llevar la contabilidad de todos sus gastos”, dice la app Bankity, que puede sincronizarse con los siguientes bancos: Bancolombia, Banamex, Helm Bank, BBVA, AV Villas y Falabella. Si le preocupa la seguridad, no hay problema, en esta app usted no necesita compartir sus contraseñas bancarias. Entre sus funciones está: categorizar gastos y operaciones financieras de forma automática.