Si usted es madrugador o trasnochador, le interesa saber esto

Los científicos estudiaron los roles potenciales de aquellas variantes y encontraron que muchas tenían funciones en la regulación de los ritmos circadianos. Algunas estaban activas en el cerebro, mientras otras lo estaban en la retina. Y uno de esos genes participa en las respuestas del cuerpo a la cafeína y la nicotina.

En declaraciones a The New York Times, el coautor del estudio, Michael Weedon, de la Universidad de Exeter en el Reino Unido, expresó que “los más interesantes son aquellos en los que no sabemos de qué se trata”. Los investigadores encontraron vínculos entre las preferencias de sueño de las personas o cronotipos y su salud mental, con aquellos identificados como madrugadores menos propensos a reportar depresión o esquizofrenia y a presentar niveles más altos de bienestar.

Ir más temprano a la cama no tiene efectos ni en el Índice de Masa Corporal ni en el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, escribieron los autores.

Estudios previos han demostrado una relación entre las alteraciones del tiempo circadiano y el desarrollo de enfermedades, en particular trastornos metabólicos y psiquiátricos.

El sueño es regulado no solo por factores genéticos, sino que inciden otras circunstancias.