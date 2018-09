No por trabajar más horas, usted es más productivo

¿Cuál es el secreto para ser el mejor empleado de su compañía? Pues trabajar lo justo: ni mucho ni poco. Eso halló una investigación realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), publicada en la revista The Economist, tras examinar la cantidad de horas laboradas en varios países durante 22 años. El estudio, de 2016, concluyó que el nivel de productividad cae si las personas trabajan más de 48 horas a la semana.

No solo se afecta el desempeño en las empresas, también la salud de los empleados. Otra investigación reciente, publicada en el Melbourne Institute Worker Paper, asegura que la sobrecarga laboral genera estrés y fatiga, lo que a su vez ralentiza las capacidades neuronales y las funciones cognitivas. Para reducir este efecto, los científicos australianos recomendaron reducir la jornada a 25 horas semanales, que puede distribuirse en 4 días o acortar el tiempo que se pasa en la oficina de lunes a viernes.

Gozar de tiempo libre suficiente es valioso tanto para el trabajador como para su empleador. Alex Soojung-Kim Pang en su libro, lanzado en 2016, Rest: why you get more done when you work less (Descanse: por qué hace más cuando trabaja menos) lo explica: no se puede hablar de descanso sin trabajo y viceversa.

“Mencionar uno nada más es como hablar de un romance y olvidar a uno de los amantes. No son fuerzas contrarias, son complementarias”, agrega el autor de este libro, bien reseñado por portales como The New York Times y Huffington Post.

De hecho, el agotamiento por causas laborales o estrés laboral, en inglés conocido como burn out, ya es una enfermedad reconocida por la OMS, según dice Carlos Vallejo, médico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia e investigador principal de un trabajo que explora este fenómeno en los trabajadores del sector salud, uno de los más afectados por este nuevo trastorno.