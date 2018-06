No saque en internet el usted no sabe quién soy yo

Auno de los colombianos que viajó hasta Rusia para disfrutar del Mundial le pareció una buena idea –luego expresó en público su arrepentimiento– grabarse con su teléfono móvil, acompañado de dos mujeres japonesas, a las que les indicó cómo decir palabras obscenas para referirse a sí mismas. No solo hizo el registro con su celular, también lo compartió en su cuenta de instagram, y como diría un francés: voilá, se volvió viral.

Las redes sociales o los espacios para opinar sobre el tema se volvieron un campo de batalla, unos lo defendían, otros lo atacaban, tal cual como sucede con las noticias políticas, el fútbol y la religión, que tantas pasiones despiertan frente a frente y, ahora, en las redes.

Allí cada usuario se convierte en un guerrero que defiende su causa y aunque sus armas no son más que palabras, se presta para la pugnacidad. Las posiciones antagónicas dejan como resultado: amigos eliminados, tuiteros que se dejan de seguir y expulsiones de chat familiares. El lenguaje y la actitud en plataformas y redes no solo une, también separa.

Según el profesor de psicología de la Universidad San Buenaventura, Andrés Felipe Marín, un área reciente de la psicología, la ciberpsicología, se está encargando de estudiar cómo es el comportamiento en los escenarios en línea y uno de los conceptos que se han ido desarrollando es la desinhibición online (en red).

Señala que esa idea explica por qué las personas, en ocasiones, se sienten habilitadas para hacer cosas en línea que no harían en el cara a cara, por ejemplo, insultar a otros. También la red los motiva a cometer acciones positivas, por ejemplo, unirse a una causa en plataformas como Change.org, acto de solidaridad que difícilmente demostrarían en la vida offline (fuera de la red).

El magíster en terapia de familia y de pareja, y cofundador de la organización Forjar Familia, Carlos Cano, precisa que esa actitud de descontrol se da por una despersonalización del trato, en tanto ninguno de los interlocutores está obligado a tener contacto visual o relación personal.

Ese fenómeno es reciente, lo ha impulsado el acceso a internet. “Demostrar actitudes como el respeto, la empatía y la solidaridad se tornan difíciles cuando se está hablando con alguien que no se ha conocido en la realidad”, dice Cano.

¿Y eso qué tiene que ver?

Es así, según él, porque lo único, en muchos casos, que alcanzamos a conocer de los contactos son sus perfiles (con su información y fotografías), y las interacciones se dan en razón de las ideas que se están exponiendo.

Esa es para Cano una diferencia con las conversaciones frente a frente, sobre todo entre familiares y amigos, pues cuando se dan están acompañadas de un imaginario real sobre esa persona, hay experiencias en común.

Lo anterior, indica el experto, permite que se contextualicen los mensajes que se reciben basándose en la imagen construida sobre ese alguien, y no solo en las palabras que este expresa en plataformas y redes sociales, de manera más básica y superficial.

Es muy común ver discusiones de alto calibre en los estados que los usuarios escriben en sus perfiles, en las noticias que los medios publican o que los usuarios comparten.

Cano dice que se dan de esa forma porque no hay un intercambio de ideas como en una tertulia, momentos en los que se establece una empatía o no, en los que se mira a los ojos, en los que hay un mayor conocimiento de quienes deliberan.

En redes sociales, en las páginas de los medios de comunicación, las personas leen una frase y juzgan, “como si eso fuera lo que define a quien dejó esa opinión, una simple declaración. Ese es el riesgo de la interacción en internet”, señala el psicólogo Cano.

Como estar en la calle

Un estudio hecho en Reino Unido, en 2016, por la compañía de investigaciones Demos, halló que cerca de 80.000 individuos, a nivel internacional, recibieron unos 200.000 tuits en los que se les insultaba usando la palabra puta. En la investigación se señalaba que un poco más de la mitad de quienes los escribieron era mujeres.

Adicionalmente, un trabajo de Pew Research (un centro de pensamiento estadounidense sobre comportamientos sociales), hecho en 2017, halló que el 41 % de los encuestados ha experimentado acoso en línea, y el 62 % lo considera un problema importante. Por esa razón, un 27 % decidió no publicar, mientras que un 13 % afirmó que dejó de usar uno de estos servicios tras presenciar cómo otros usuarios eran violentos.

Pero la misoginia (odio a las mujeres) no es el único mal que se evidencia en las redes, también la homofobia, la intolerancia religiosa y política. ¿Actuarían los usuarios que se expresan de formas violentas en la red de la misma manera en sus mundos offline o análogos?

Para el docente de psicología de la San Buenaventura, Andrés Felipe Marín, las personas tienen una identidad variable, “no somos homogéneos. Somos unos en un escenario y en otro distinto nos comportamos diferente”. Y no es que la gente tenga personalidades múltiples, aclara, o pase por estados psicóticos, simplemente no siempre es coherente. Así como alguien no es el mismo cuando está, por ejemplo, en la universidad, que en su hogar, tampoco actúa igual en Instagram que en Twitter.