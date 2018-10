¿Hay una nueva oleada de ovnis?

Seis pilotos de vuelos comerciales avistaron tres objetos tipo ovni en formación sobre los cielos chilenos de Antofagasta. Aunque fue el 17 de mayo, se divulgó hace 10 días en un video del Comité de Fenómenos Aéreos Anómalos.

Del hecho dieron cuenta varios medios, como la agencia de prensa Efe y el diario El Comercio.

El lunes, Express, del Daily y Sunday Express en el Reino Unido, publicó una foto de un sitio donde dicen que aterrizó una nave alienígena y dejó su huella sobre la nieve en Moquehue, sur de Argentina.

¿Casos aislados o una nueva oleada de objetos voladores no identificados, cualquiera sea su origen? Para Sixto Pax Wells, peruano con 40 años difundiendo la presencia de extraterrestres en la Tierra, nunca se han ido. Siempre han estado acá.

Es tan actual el tema, dice en entrevista con EL COLOMBIANO, que “el excongresista (norteamericano) Harry Reid (1) el 16 de diciembre de 2017 declaró que su gobierno nunca había dejado de investigar los ovnis. Millones de dólares en investigación, lo cual demuestra la seriedad e importancia que tiene”.

Paz Wells, cita que a fines de los 60, con el libro Proyecto Azul se creía terminado el asunto. Era el informe de la Comisión Condon que concluyó, primero, que los ovnis no representan un peligro para la seguridad de Estados Unidos y segundo: no existen. “La lógica indica que las conclusiones deberían ser al contrario”.

Con seguridad afirma: “Claro que no existen los objetos voladores no identificados: están identificados y se sabe que no son de la Tierra”.

Pero la gente nunca los puede ver, los medios presentan imágenes borrosas...

“Entre al canal de Youtube sixtojosepaxwells y va a encontrar algunas de las 10 veces que hemos invitado a la prensa a encuentros programados, por ejemplo avistamientos en Teotihuacán México”.

En prensa no sale nada... ¿dónde? No se ve un video claro. ¿Qué han visto en Europa?

“Hace poco estuve en un congreso mundial de fenómeno ovni, en Las Vegas, Nevada, la mayoría de los expositores eran exastronautas o exmilitares. En España hay un video, que se llama En Familia con Iñaki Gabilondo (2), uno de los periodistas más conocidos de la televisión, invita a pilotos de Iberia, comandantes de la Fuerza Aérea y a científicos de los radares, todos revelan información. El comandante Lorenzo de Iberia dice que su avión estaba a punto de aterrizar en Valencia y a la altura de Sagunto se acercó un tráfico a plena luz del día, un objeto lleno de luces que casi impacta contra ellos”.

Pero por qué los periódicos no difunden eso, los franceses, británicos, alemanes...

“Porque la teoría nuestra es que hay toda una política de encubrimiento de información del tema ovni. Por ejemplo los periodistas que nos acompañaron en 1989, canal 51 Telemundo Miami, Univisión, Miami Herald y otros, filmaron, captaron el ovni, avisaron que lo habían filmado, cuando llegaron a Miami se encontraron que los hombres de negro del gobierno habían visitado los canales diciendo que se tratara la noticia de la forma más discreta posible”.

¿Sí sigue vigente el tema?

“Está vigente. En abril de 2013 en el Club de Prensa de Washington se reunió el grupo Disclosure Project, dirigido por Steven Greer (3) y él invitó a exastronautas, como Edgar Mitchell de la Apolo 14, quien hizo la caminata más larga en la Luna, declaró que los extraterrestres existen y que los gobiernos lo saben.

Estaba Paul Hellyer, exministro de Defensa de Canadá, dijo que ha tenido documentos secretos de que los extraterrestres existen.”

¿Por qué no se informa?

“Porque si alguien invade tu espacio aéreo y no lo puedes evitar, es un problema de seguridad nacional”.

Es especulación...

“Lo es desde el punto de vista que los gobiernos mantienen oculta toda esta información para evitar el choque cultural. En Australia, en Exopolitics, Michael Salla (4), plantea cómo va a cambiar la política mundial a partir de que los gobiernos reconozcan abiertamente la presencia de extraterrestres. Hay una evolución en esto. La iglesia acepta. José Gabriel Funes en 2008, jesuita, astrónomo de El Vaticano acepta la vida extraterrestre. Corrado Balducci (5) en 1999 declaró que se acepta la posibilidad de que no estemos solos”.

¿Quiénes son los que vienen?

“Civilizaciones desarrolladas. Francis Drake, del proyecto Seti, dice que puede haber 10.000 civilizaciones avanzadas en la galaxia”.

De nuevo, especulación...

“Sí, porque los científicos todavía tienen limitaciones. Y lo poco que se sabe, los gobiernos lo filtran”.

¿Por qué difunde todo esto?

“Despertar conciencia de que no estamos solos y si ellos lograron sobrevivir, pasando etapas de crisis, entonces nosotros también podremos sobrevivir. Tenemos que comprometernos con el planeta”.