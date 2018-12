¿Por qué le gusta tanto estrenar el 24 y el 31?

· En su libro Rituals and traditional events in the modern world (Rituales u eventos tradicionales en el mundo moderno), de la investigadora Jennifer Laing describe lo que es parte del origen de la tradición de vestirse con algo nuevo el último día del año. Cuenta que las personas que vivieron en territorio escocés celebran desde el siglo IV el llamado Hogmanay, la fiesta de noche vieja, en la que solían usar pieles de ganado y correr con antorchas, una tradición que ha sustituido, por supuesto, las pieles. Todavía se mantiene el desfile con antorchas.