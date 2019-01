Los tres restaurantes de Medellín que destacó importante medio en Reino Unido

Paul Richardson, un destacado periodista de viajes y gastronomía de The Telegraph, uno de los medios de comunicación más importantes de Reino Unido, estuvo en Colombia en 2018, recorrió algunas ciudades, probó algunos platos y quedó tan satisfecho que llamó al país en su publicación: un “paraíso gastronómico”.

La nota del redactor titulada: You get five countries for the price of one – how Colombia became a foodie superpower (Cinco países por el precio de uno – cómo Colombia se convirtió una superpotencia para los amantes de la comida), resalta que la comida del país no es ni compleja ni sofisticada, que se basa en los alimentos indígenas (frijol, maíz, plátano y papa) y que está “fuertemente influenciada por los hábitos alimenticios de los españoles, que gobernaron este territorio durante casi tres siglos”

Para su descubrimiento gastronómico, Richardson se apoyó en las referencias de una agencia que, según él, conoce Latinoamérica al derecho y al revés.

Fue así como terminó pasando por Bogotá, la plaza de Paloquemao y Medellín. Sobre la ciudad de la eterna primavera mencionó: “Es sin duda más famosa por la cocina que por la cocaína”. Asimismo resaltó El Poblado como un barrio que “vibra positivamente para los exploradores gourmet” y de él, tres restaurantes en particular: Elcielo, Carmen y La Chagra.