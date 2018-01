Si quiere ser más feliz, este es el año

No tengo tiempo, me falta voluntad, es muy costoso, yo no nací para eso... Excusas, excusas y más excusas, la lista puede ser interminable cuando se trata de justificar el por qué al final de año no cumplimos esos propósitos que nos ponemos cada enero.

Es tan común el fenómenos que la ciencia lo ha rastreado. Un estudio realizado por la Universidad de Scranton, Pensilvania, en 1989, hasta hoy el más completo sobre el tema, halló que el 25 % de las personas no cumplen sus metas ni siquiera durante el mes de enero.

Si el objetivo es abandonar el dulce, el panorama, según el informe, es poco alentador: antes del 8 de enero la gente cae en la tentación del azúcar.

Otro dato, el 40 % de las personas renuncia a sus buenas intenciones luego de 6 meses. Y al llegar diciembre, solo el 8 % tiene sus propósitos vigentes.

Si usted quiere hacer parte de este reducido porcentaje que sí logra lo que se propone, lo invitamos a seguir la serie #2018SinExcusas. Siete artículos con herramientas para que alcance sus objetivos este año en todos los aspectos de su vida. Empezamos con su corazón, y no estamos hablando exclusivamente del amor ni del órgano que bombea sangre. Se trata del bienestar o salud emocional.

Para la Asociación Americana de Psicología, ser sano emocionalmente puede conducir al éxito en el trabajo, las relaciones y la salud física. “En el pasado, los investigadores creían que el éxito hacía felices a las personas. Las investigaciones más recientes revelan que es al revés. Las personas felices tienen más probabilidades de trabajar para alcanzar sus objetivos, encontrar los recursos que necesitan y atraer a otros con su energía y optimismo, elementos claves del éxito”, explican.

Si una de sus metas para 2018 es mejorar su bienestar emocional, es decir, darse cuenta de sus propias aptitudes, afrontar las presiones normales de la vida, trabajar productiva y fructíferamente y ser capaz de hacer una contribución a la comunidad, como lo define la Organización Mundial de la Salud, puede seguir estos consejos.

La abogada y coach de felicidad Sylvia Ramírez, recomienda, para empezar, que “En 2018 su prioridad sea usted”. El psicólogo clínico y bloguero de EL COLOMBIANO, Juan Carlos Posada Mejía, recuerda que nuestro estado emocional define y repercute en cualquier otra área de la vida: la laboral, económica, social o de relación de pareja, en resumen es la materia prima de la vida. Por eso es tan importante.

El tema es que sea honesto con sus emociones este año. “Hay gente que no reconoce que se estresa porque no se cree capaz o porque busca la aprobación de otros”. Así que el primer consejo de los especialistas es empezar por conocerse tan bien que pueda entender sus reacciones, motivos y actitudes en el diario vivir. Luego puede aplicar estas recomendaciones prácticas para una mejor salud emocional este año que apenas comienza.

1. Suelte la obsesión por la felicidad

Admita sin reparo que está triste, preocupado, de mal genio, por ejemplo. “Son posibilidades emocionales para cualquier humano cuerdo”, precisa Ramírez.

2. Prefiera decidir a reaccionar

Ramírez explica que la gente más feliz es proactiva. “Las personas que reaccionan de mala manera a lo que les pasa son aquellas que tienen la sensación de no controlar nada en su vida, por eso se sienten tan agotadas. Decida qué quiere hacer, con quién quiere pasar su tiempo y cómo va a hacerlo”.

3. El perdón no es moda, es necesario

Es un tema vital en la salud emocional según Posada Mejía. “La invitación es activar procesos de perdón a todo nivel”, hasta perdonarse usted mismo. Que la gente se autocastigue por cualquier razón es más común de lo que imaginamos. Una cosa es querer ser mejor cada día, ser consciente de los errores y tratar de mejorar y otra andar recriminándose a sí mismo por sus acciones, sus palabras o lo que más odia de su personalidad. “Para una buena salud emocional se debe trabajar en lo que pensamos de nosotros mismos”.

4. Olvídese del qué dirán los demás

“Las personas que usted cree que lo están juzgando todo el tiempo, en realidad están ocupadas pensando en lo que los demás estén pensando de ellas; no en usted”, precisa Ramírez y añade Posada Mejía que es un error el pensar todo el tiempo que los otros son enemigos, lo van a atacar o quieren lo peor de usted. No dependa de la aprobación de nadie.

5. Sonría como primera reacción

En el día a día nos cruzamos con muchas personas. ¿Ha analizado su expresión facial? Si se observa con detenimiento puede ver como su ceño está fruncido, y no solo le pasa a usted, miré a su alrededor. Bastantes caras tienen una expresión severa, ruda. “Pruebe que a partir de ahora su respuesta natural sea una sonrisa: no sólo se sentirá usted mejor sino que el efecto energizante de su actitud se dispersará por todos los lugares que visite (y así comienzan las revoluciones positivas)”, cuenta Ramírez.

6. Practique la atención plena en el día a día

El estudio La meditación mantiene el cerebro emocional bajo control, de la Universidad Estatal de Michigan, encontró cómo meditar mejora la salud emocional. Si le es difícil hacerlo la invitación es a practicar la atención plena. “Una conciencia momento a momento de los propios pensamientos, sentimientos y sensaciones que ha ganado popularidad en todo el mundo como una forma de promover la salud y el bienestar”, explican en el estudio. Un ejemplo es que mientras está leyendo este artículo se detenga por un momento para llevar su enfoque a dónde está sentado, qué tiene puesto, si está tomando café, cómo está peinado, qué objetos tiene alrededor y así con las diferentes actividades que realice en el día. Eso hará, por ejemplo, que recuerde la ropa que llevaba ayer o hasta la semana pasada, no son actos involuntarios sino conscientes.

7. Hable, desahóguese, no se trague todo

Siempre habrá alguien que lo quiera escuchar, asegura Posada Mejía, “suelte esa carga en el lugar, con la persona y la situación adecuada. Muchas veces esa persona se llama terapeuta pero un buen amigo puede entender las descargas de uno”, concluye.

Espere este miércoles:

La serie #2018SinExcusas continúa con consejos para ser más tecnológico este nuevo año. Que estas herramienta le faciliten la vida y así evite perder tiempo innecesariamente.