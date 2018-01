Si anda de afán y el día no le alcanza, hay solución

Es probable que usted haya escrito su lista de propósitos para 2018. Si no lo hizo, a lo mejor porque entre tantas tareas pendientes y la torre de papeles por leer que se apila en su escritorio no tuvo un minuto, no se inquiete.

Al menos tiene en la cabeza esa meta que sueña lograr pero siempre termina aplazando: bajar de peso, sacar más tiempo libre, aprender un idioma, conseguir un ascenso o hacer el viaje de sus sueños, por ejemplo.

Parece difícil lograrlo si está atrapado en su rutina, corriendo para solucionar el día a día y viendo crecer su lista de tareas. ¿Qué hacer entonces? Organice sus horas, cree nuevos hábitos y ordene sus prioridades, en otras palabras, conviértase este año en alguien más productivo.

El escritor estadounidense, ya fallecido, Stephen R. Covey, explicó el problema en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva con la fábula de Esopo, el escritor de la antigua Grecia:

Un pobre granjero descubrió un día que su gallina había puesto un huevo de oro. Llegó a ser fabulosamente rico, pero junto con su creciente riqueza llegaron la impaciencia y la codicia. Incapaz de esperar día tras día los huevos de oro, decidió matar a la gallina para obtenerlos todos de una vez. Al abrir el ave, la encontró vacía. Ya no habría modo de conseguir ningún huevo más.

El escritor concluyó que la efectividad reside en el equilibrio: “La mayoría de las personas la ven desde el paradigma de los huevos de oro: cuanto más se produce, cuanto más se hace, más efectivo se es. Para mí es la armonía entre los resultados que deseamos y la aptitud o el medio para conseguirlos”.

David Allen, autor del libro Organízate con eficacia, considera que “para que los resultados se mantengan deberá hacer una serie de cosas que tal vez no haya adoptado como hábitos: decida las acciones y los resultados la primera vez que las cosas aparezcan en su radar en lugar de esperar y revise regularmente el inventario de los frentes abiertos en su trabajo y en su vida”.

Para la profesora de psicología de la Universidad Eafit, Mariantonia Lemos, alcanzar metas implica ser persistentes. “Se ha dicho que los hábitos se crean en 21 días, otras teorías afirman que son 66. No piense en el plazo, enfóquese en la constancia”.

¿Cuántas veces intentó hacer ejercicio el año pasado pero no lo logró? Lemos asegura que fallar no significa que el propósito se perdió sino que al otro día hay que volverlo a intentar. Los humanos tienden a ser negativos: si no se hace bien siempre, entonces es malo.

“Por eso recomendamos como primer punto que la meta sea realista. Si es una persona con un horario complicado no planee hacer ejercicio todos los días sino, por ejemplo, una vez a la semana. Puede que eso a nivel físico no le ayude pero aumenta la probabilidad de que la próxima semana no lo haga un día sino dos y más adelante, tres, cuatro, cinco y hasta seis”.