Así puede ayudar a un niño a vivir un duelo

Decir nada dice mucho a los niños en medio del duelo. Al no hablar igual está comunicando. Esto puede hacer pensar a los niños que los adultos no están interesados o no están dispuestos a ayudar. El silencio deja a los niños confundidos sobre lo que ha sucedido y sobre cómo reaccionar; deja a los niños sin apoyo y los obliga a llorar solos. Los adultos deben acercarse a los niños en duelo y hacerles saber que están conscientes y preocupados y que están disponibles para brindar apoyo y asistencia. Como no hay mucho que pueda decir que haga que todo vuelva a estar bien para un niño en duelo, lo recomendado es escuchar, pero no callar.