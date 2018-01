El consejo de Stephen Hawking a personas con depresión

Internet hace popular contenidos recientemente publicados, así como otros no tan nuevos y este es uno de esos casos. En 2016 el científico Stephen Hawking dio una charla que algunos calificaron como inspiradora y brillante y hoy gracias a portales como The Indepedent vuelve a ser noticia. En esta charla y a través de metáforas astronómicas, el físico habló a 400 personas sobre la depresión, un trastorno mental afecta a más de 300 millones de personas en el mundo.

Según el portal de ciencia IFLS, Hawking dispuso su mente en temas más emocionales en su conferencia en el Royal Institute de Londres y con un paralelo entre los agujeros negros y depresión dejó un mensaje de esperanza a aquellos que sufren dificultades causadas por una enfermedad mental.

El científico dijo: “El mensaje de esta charla es que los agujeros negros no son tan negros como los pintan. No son prisiones eternas como alguna vez se pensó. Las cosas pueden salirse de un agujero negro desde ambos lados y posiblemente hacia otro universo. Entonces si te sientes en un agujero negro, no te rindas: hay una salida”.

Lea aquí: ¿Quién es Stephen Hawking?

Hawking también se refirió a los logros que ha alcanzado en su vida a pesar de padecer esclerosis lateral amiotrófica (ELA) desde 1963.

“A pesar de la enfermedad que sufro, he sido muy afortunado en casi todo. He tenido mucha suerte de trabajar teoría física en un época fascinante y es una de las pocas áreas en las que mi discapacidad no ha sido una desventaja”, dijo Hawking.

El científico británico dijo que es muy importante no convertirse en una persona enojada, que vive con rabia. ”No importa cuán difícil la vida pueda parecer porque pierdes toda esperanza si no puedes reírte de ti y de la vida en general”.

La conferencia completa está disponible en BBC Radio 4 en dos transmisiones por separado del 26 de enero y el 2 de febrero de 2016.