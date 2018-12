A conquistar el objeto más lejano jamás explorado

A las 00:33 del martes 1 de enero (hora colombiana), New Horizons, la misma que a mediados de julio de 2015 cruzó cerca de Plutón y sus lunas, volará a solo 3.500 kilómetros de Ultima Thule o 2014 MU69, un cuerpo de unos 30 kilómetros de diámetro en la fría región del cinturón de Kuiper (ver Radiografía).

Pero, en definitiva, no se sabe qué se podrá encontrar.

Y segundo: “dado donde se formó y porque no es lo suficientemente grande para tener una actividad geológica como Plutón y los planetas grandes, esperamos que sea el ejemplo mejor preservado de un bloque de formación planetaria jamás explorado”.

“Primero, basados en su tipo de órbita sabemos que se formó más allá de donde está ahora New Horizons, en la mitad del cinturón de Kuiper donde las temperaturas se acercan al cero absoluto”.

No solo distinguirá su forma sino también los rasgos, que podrían estar, como muchos asteroides y lunas, dominados por cráteres por impactos. Y de ser así se podría conocer mejor, con base en la edad de los choques, el número de pequeños objetos en esa región.

Y aunque podría haber otras explicaciones (que esté rodeado de polvo o hasta minilunas), el sobrevuelo de New Horizons develará el misterio.

Ahora no saben qué pensar. Las fotos de los últimos meses no muestran las variaciones en el brillo que se esperarían si fueran dos objetos o uno alargado.

El análisis sugirió que Ultima podría ser no uno sino dos cuerpos orbitando uno alrededor del otro. O podría tratarse de un objeto con una forma muy elongada.

Las fotografías que envía la nave desconciertan a los científicos. La luz reflejada por Ultima Thule que muestran las imágenes, no concuerda con la observación hecha desde la Tierra en 2017 cuando el objeto ocultó una estrella, momento aprovechado para hacer diferentes mediciones.

“Luego de guiar New Horizons durante 13 años y más de 6.500 millones de kilómetros, estamos listos para conducir el sobrevuelo más lejano en la historia y mostrar un nuevo mundo”.

Por eso el 18 se hizo la última maniobra de corrección de trayectoria. New Horizons está ahora en la ruta óptima.

A mediados de diciembre el grupo de 12 miembros del equipo que estudia los peligros utilizó la más potente cámara telescópica (Long Range Reconnaissance Imager o Lorri) en busca de posibles obstáculos y no observaron ninguno adelante: ni anillos ni pequeñas lunas ni otro objeto.

La nave no se detendrá en Ultima Thule ni le dará vueltas. Seguirá de largo, por lo que será corto el tiempo para que los instrumentos a bordo registren y envíen la información, desde las fotografías hasta la composición espectral que dirá de qué está hecho este objeto de Kuiper, situado a unos 1.600 millones de kilómetros más allá de Plutón.

Vista desde la sonda, 2014 MU69 parece estar en la constelación Sagitario, en la misma dirección al centro de la Vía Láctea, no lejos del plano central de la galaxia. El campo de visión que muestran las imágenes está repleto de estrellas, en una de las áreas más congestionadas del cielo.

En este caso, muy raro, New Horizons se comunicaría con la Tierra en busca de nuevas instrucciones, pero si sucediera ya muy cerca del objetivo no se recibiría a tiempo la información del paso por Ultima. Para obviar la situación por algún inconveniente usa de modo autónomo el software a bordo para corregir los problemas y reasumir las actividades sin necesidad de esperar las directrices de los técnicos. Serían 12 horas.

Stern explica que la nave entró en Modo Encuentro, por lo que no se pueden hacer más correcciones de rumbo. En esta forma se asegura que funcionen las actividades científicas en el sobrevuelo incluso si la nave tiene problemas.

Y si bien esta nueva etapa de la exploración del Sistema Solar resulta emocionante y retadora para los científicos, fue Plutón el objetivo principal de la misión lanzada a bordo de un cohete Atlas V desde Cabo Cañaveral en Estados Unidos.

Los 50 gigabites de datos recogidos durante el acercamiento, el sobrevuelo y la partida del planeta enano, revelaron una gran cantidad (todavía en análisis) de información desconocida y no menos sorprendente.

Se encontró que está activo geológicamente, que su densidad es mayor a la que se estimaba desde la Tierra y que su composición es 2/3 roca con gran cantidad de hielo y material carbonáceo (orgánico).

Y la atmósfera es muy delgada, compuesta principalmente de nitrógeno molecular (N2), seguido por metano, y no se está escapando a un ritmo acelerado, lo que constituyó toda una sorpresa.

No menos interesantes fueron los aportes sobre las lunas, en particular Caronte, la más grande. No tiene atmósfera y su superficie está dominada por hielo de agua.

Las otras, Styx, Nix, Cerberos e Hidra son irregulares y van de los 30 a los 50 kilómetros de diámetro. Sus superficies están cubiertas por completo también por hielo.

El turno ahora es para Ultima Thule, habitante de un sector donde también se encuentran otros objetos similares, aunque no pegados unos de otros, tan basta es.

Así, en un periodo de 72 horas en las que se obtendrá la mayor información mientras pasa de largo, lo que hoy aparece como un punto tenue en los más potentes telescopios se convertirá en un mundo conocido y explorado.

Otro gran paso en la exploración del Sistema Solar.