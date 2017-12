La Real Academia de la Lengua español (RAE) le hizo 3.345 cambios a su diccionario en línea, entre ellos, incluyó nuevos vocablos, nuevas acepciones e hizo adiciones a palabras que ya existían.

Estas actualizaciones hacen parte de la vigesimotercera edición del Diccionario de la Lengua Española (DLE), que está disponible para su consulta gratuita desde el 21 de octubre de 2015, y que registró cerca de seiscientos millones de consultas en 2016. Este año esa cifra espera ser superada, así lo manifestó el director de la Real Academia Española (RAE), Darío Villanueva.

Para actualizar el DLE, la RAE identifica nuevas palabras o los nuevos significados que puedan tener algunas de ellas, para eso revisa las palabras que ya estaban incluidas; por ejemplo hacker, tenía un solo significado: pirata informático, y ahora tiene una segunda acepción: “persona experta en el manejo de computadoras, que se ocupa de la seguridad de los sistemas y de desarrollar técnicas de mejora”.

Entre las nuevas entradas al DLE está vallenato, definido como “música y canto originarios de la región caribeña de Colombia, normalmente con acompañamiento del acordeón”.

Las palabras que no le gustan a la RAE

En el lanzamiento de la nueva edición del DLE, Villanueva aprovechó para mencionar que, aunque la RAE no se cierra a los anglicismos, sí se preocupa por el uso en exceso de algunos de ellos, por ejemplo: black friday, take away, save the date, dress code, prime time, streaming, product manager, community manager, etcétera. La RAE señala que su uso es innecesario, pues todos tienen su equivalente en español.

Estas son algunas de las palabras que entraron al DLE

Amusia. (Adición de artículo). f. Med. Incapacidad de reconocer o reproducir tonos o ritmos musicales.

Aporofobia. (Adición de artículo). (Del gr. áporos ‘pobre’ y -fobia). f. cult. Fobia a las personas pobres o desfavorecidas.

Asana. (Adición de artículo). (Del sánscr. asana, de la raíz -as ‘sentarse’). m. En ciertos tipos de yoga, postura corporal.

Ataché. (Adición de artículo). (Del fr. attaché; en acep. 2, del ingl. amer. attaché, y este acort. del ingl. attaché case; literalmente ‘maletín de agregado’). m. y f. 1. agregado (funcionario diplomático). m. 2. Maletín para llevar documentos.

Biocida. (Adición de artículo). (De bio- y -cida, por adapt. del ingl. biocide). adj. Quím. Que destruye seres vivos, particularmente los perjudiciales para el ser humano. Apl. a una sustancia o a un producto, u. t. c. s. m.

Buenista. (Adición de artículo). adj. 1. Que actúa con buenismo. U. t. c. s. U. m. en sent. despect. 2. Perteneciente o relativo al buenismo.

Clicar. (Adición de artículo). (Del ingl. to click). intr. En informática, hacer clic en una zona interactiva de la pantalla. Clicar en la ventana. Clicar en la opción de “pagar”. U. t. c. tr. Clicar este icono.

Cubicaje. (Adición de artículo). m. 1. Geom. Acción y efecto de cubicar. 2. Dep. y Mec. cilindrada.

Discinesia. (Adición de artículo). f. 1. Med. Falta de coordinación muscular en los movimientos. 2. Med. Movimiento involuntario de alguna parte del cuerpo.

Mariposear. (Adición de acepción). 3. Andar o vagar de un lugar a otro cambiando de objeto de interés o sin propósito establecido.

Porro. (Adición de artículo). m. 1. Música y canto originarios de la costa norte de Colombia, con influencia de los ritmos africanos. 2. Baile que se ejecuta al compás del porro.

Postureo. (Adición de artículo). m. coloq. Esp. Actitud artificiosa e impostada que se adopta por conveniencia o presunción.

Posverdad. (Adición de artículo). (De pos- y verdad, trad. del ingl. post-truth). f. Distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Los demagogos son maestros de la posverdad.

Vallenato. (Adición de artículo). m. 1. Música y canto originarios de la región caribeña de Colombia, normalmente con acompañamiento del acordeón. 2. Baile que se ejecuta al ritmo del vallenato.