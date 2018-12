¿Viviría un año sin su teléfono inteligente por cien mil dólares?

Si la compañía Vitaminwater, que pertenece a Cola Cola, comprueba que su concursante pasó 365 días sin su teléfono inteligente, le dará 300 millones de pesos (100 mil dólares). Si solo logra seis meses le dará 30 millones.

Para participar en el concurso los interesados deben publicar una foto en Twitter o Instagram detallando por qué necesita un descanso de su smartphone y qué haría en ese tiempo, usando los hashtag #nophoneforayear y #contest. Los postulados para el concurso se aceptarán en Twitter e Instagram hasta las 11:59 pm hora del este del 8 de enero de 2019.

Los ganadores se elegirán teniendo en cuenta la creatividad y la originalidad de la publicación así como la relevancia cultural, el humor y la calidad de la presentación. Cada participante puede presentar hasta 4 propuestas y el que tenga la mayor puntuación tendrá la oportunidad de participar por el premio.

El concursante seleccionado recibirá un teléfono celular del año 1996 y un plan telefónico por un año; solo podrá usar computadores, tabletas o altavoces inteligentes como Google Home o Amazon Echo y ni siquiera podrá tener contacto con el teléfono de alguien más.

De acuerdo con Fox news la empresa no detalló cómo monitorearán el concurso, pero dijo que las pruebas de detección de mentiras estarán involucradas.

Su objetivo con este concurso dirigido exclusivamente a ciudadanos estadounidenses, es generar conciencia sobre la adicción a la tecnología.

¿Usted sería capaz de prescinidir de su teléfono? ¿Por cuánto tiempo? El uso “patológico” de Internet se ha relacionado con la depresión en los adolescentes de acuerdo con Lawrence Lam de la Universidad de Notre Dame, Fremantle, en Australia, y Zi-Wen Peng, de la Escuela de Salud Pública, Universidad SunYat-Sen, en Guangzhou, China. E incluso puede reducir la materia gris (Zhou 2011; Yuan 2011; Weng 2013 y Weng 2012).

¿Hay adicción al celular?

A finales de 2017 Deloitte encuestó a 4,150 adultos británicos sobre sus hábitos móviles, el 38% dijo que pensaban que estaban usando demasiado su teléfono inteligente. Entre los jóvenes de 16 a 24 años esto aumentó a más de la mitad. Hábitos como revisar aplicaciones a la hora de dormir (79% lo hace, según el estudio) o dentro de los 15 minutos de despertarse (55%) pueden estar afectando la salud mental.

Si no es estadounidense no podrá participar del concurso, no obstante estas tres aplicaciones podrían ayudarlo a revisar cuánto tiempo está usando su dispositivo móvil y revisar si debe dejar un hábito que le está impidiendo vivir de manera presente en otras actividades.

Moment

inthemoment.io

Moment establece límites diarios en su uso, e incluso, si elige esa opción, intentará sacarlo del dispositivo con una lluvia de notificaciones.

Space

space-app.com

Space comienza con una prueba para asignarle un “tipo” de usuario de teléfono y luego lo ayuda a establecer metas para cambiar sus hábitos.

Forest

forestapp.cc

Forest tiene un enfoque diferente: al iniciar la aplicación, se planta un árbol virtual que crece durante el tiempo en que no se cierra la aplicación (mientras usa otras), pero muere si se sale.