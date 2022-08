Estefany Garzón Bernal, de 27 años, quiso salir a pasear junto con Saray Narváez – foto – (23 años) y otra amiga más en un jet-ski mientras se encontraban de vacaciones en una finca alquilada cerca a la represa, el pasado 6 de abril. Sin embargo, ni Saray ni Estefany sabían nadar y tampoco llevaban consigo chaleco salvavidas. Esto resultó fatal cuando la moto acuática se volcó. La tercera mujer, que sí sabía nadar, intentó rescatar a sus amigas pero no fue posible.

Kevin Porras se encontraba el 10 de octubre de 2021 en un planchón que había alquilado junto con unos amigos para dirigirse a una finca. Llevaban tres horas de recorrido y Kevin, al parecer, estaba molesto porque necesitaba ir al baño. Decidió lanzarse a la represa, tras lo cual el planchón se detuvo para esperarlo, pero de un momento a otro Kevin no fue capaz de seguir nadando y se ahogó. Según señala su tía Diana Arbeláez, tras el llamado de auxilio las autoridades fueron negligentes, pues asegura que cuando llegó la Policía fluvial manifestó que no había bomberos disponibles y tampoco personal de rescate en inmersión, pues el buzo de emergencia en esa zona no esta en condiciones de ingresar al agua. Su cuerpo fue hallado seis días después, el 16 de octubre.

Kevin era oriundo de Medellín y era padre de una niña de dos años.